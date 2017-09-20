T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sevgilisini öldürüp, jandarmaya teslim oldu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, birlikte yaşadığı sevgilisi Ahmet Arif Arhan'ı yaşadıkları tartışmanın ardından bıçaklayarak öldüren Dilara A

20 Eylül 2017 14:51

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, birlikte yaşadığı sevgilisi Ahmet Arif Arhan\'ı yaşadıkları tartışmanın ardından bıçaklayarak öldüren Dilara A., jandarmaya teslim oldu. Dilara A., kendisine tecavüz ettiği için cinayeti işlediğini öne sürdü.
Olay, dün gece Beştepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Dilara A. ile birlikte yaşadığı Ahmet Arif Arhan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dilara A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Arhan\'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Dilara A., olayın ardından telefonla annesini arayarak yardım istedi. Eve gelen annesi de jandarmayı arayarak kızı Dilara A.\'nın birini bıçakladığını söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çağırdığı sağlık ekibi, bıçaklanan Arhan\'ın öldüğünü belirledi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Dilara A., verdiği ifadesinde sevgilisi olan Arhan\'ın kendisine tecavüz ettiğini, bu sebeple cinayeti işlediğini öne sürdü. Arhan\'ın cesedi ise evde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHA GAZİANTEPAhmet Arif ArhanDilaraOlayMahallesiTartışmanınArhanEveJandarmaAdli Tıp KurumuJandarmanınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24