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Sevgilisini öldürdükten sonra tekbir getirip 8. kattan atladı

İzmir'de 4 çocuk babası Yavuz Üstündağ, sevgilisini pek çok yerinden bıçakladı

27 Temmuz 2016 20:57

İzmir'in Çiğli ilçesinde Yavuz Üstündağ isimli kişi, ilişki yaşadığı iddia edilen İlknur Parlayan'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra, 8'inci kattaki evin balkonundan kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

4 çocuk babası Yavuz Üstündağ, çalıştığı otobüs firmasının yazıhanesinden çıktıktan sonra sabah saatlerinde evine geldi. Bir süre sonra da eve Üstündağ’ın ilişki yaşadığı İlknur Parlayan geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine psikolojik sorunları da bulunduğu belirtilen Üstündağ, mutfaktan aldığı bıçakla Parlayan’ı birçok kez bıçakladı.  Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan talihsiz kadın banyoda yere yığıldı.

 

Tekbir getirip 8. kattan atladı

 

Ardından 8’inci kattaki evin balkonuna çıkan Üstündağ, tekbir getirerek kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Üstündağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve girildiğinde ise Parlayan’ın cansız bedeni bulundu. Olayı öğrenince evin önüne gelen Üstündağ’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerindeki incelemenin ardından Üstündağ ve Parlayan’ın cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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