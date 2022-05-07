Sevgilisini öldürdüğü için yattığı cezaevinden pandemi nedeniyle tahliye edildi, bu kez kocasın öldürdü!

26 yaşındaki Emel B. iki yıl önce evlendiği eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Emel B.'nin 5 yıl önce de sevgilisini bıçaklayarak öldürdüğü ve 3 yıl hapiste kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliye edildiği ortaya çıktı.

Aydın Efeler’de geceyarısına yakın saatlerde bir cinayet işlendi. Bu defa bir kadın, bir adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. 26 yaşındaki Emel B., Emel B. ile 2 yıllık eşi Doğukan B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emel B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Doğukan B.’yi kalbinden dört bıçak darbesiyle yaraladı.

Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğukan B., ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğukan B., bugün saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Emel B. gözaltına alınırken, olayda kullandığı bıçağa da el konuldu.

Emel B.’nin 16 Nisan 2017 tarihinde de çalıştığı Kurtuluş Mahallesi’ndeki barın işletmecisi olan sevgilisi 27 yaşındaki Tolga Arslan’ı sırtından bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

Yargılandığı davada 15 yıl hapis cezası alan Emel B.nin 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle 2 yıl önce tahliye edildiği, bu süreçte tanıştığı Doğukan B. ile evlendiği bildirildi. (DHA)