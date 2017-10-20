Sevgilisini nasıl öldürdüğünü anlattı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de iki yıl önce sevgilisi 37 yaşındaki Betül Türkmen\'i tüfekle öldürüp, araziye gömen ve cesedin yerini değiştirmek isterken yakalanan 28 yaşındaki Ercan Taşdemir, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, \"Betül\'ü, \'Kahpeleri bu dünyada yaşatmayacağız\' diyerek vurdum\" dedi. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklardan Hasan Aksoy ise ara kararla tutuklandı.

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın birinci duruşmasına tutuklu sanık Ercan Taşdemir ile tutuksuz sanıklar Hasan Aksoy, Şahin Y., Süleyman D., Sami Ç., Musa K. ve Ömer M. katıldı. Öldürülen Betül Türkmen\'in 10 yaşındaki kızı G.A., babası Ekrem Türkmen ve annesi Gülten Türkmen de duruşmaya katıldı. Ercan Taşdemir duruşmada yaptığı savunmada, \"Olay günü Betül ile buluştuk. Arkadaşım olan Hasan Aksoy\'un evine gittik. Burada hep birlikte alkol ve uyuşturucu aldık. Tüfeği Hasan\'ın omzuna koydum ve Betül\'ü, \'Kahpeleri bu dünyada yaşatmayacağız\' diyerek vurdum. Sonrasında Hasan\'dan evinin anahtarını alarak beraber evden ayrıldık. Suç aleti tüfeği ve sevgilimin çantasını delilleri yok etmek için parçaladım. Cinayetten 2 gün sonra eve geldim ve cesedi arabamla taşıyarak boş araziye gömdüm\'\' dedi. Sanık Hasan Aksoy ise savunmasında, \"Cinayet sonrası Ercan evimin anahtarını benden aldı. 2 gün sonra eve geldiğimde her yer tertemizdi\" diye konuştu.

Davada tanık olarak dinlenen Ercan Taşdemir\'in cezaevi arkadaşı Soner Pamuk Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı mahkemede \"Ercan ile birlikte cezaevinde yattık. Bana işlediği cinayeti anlattı\" dedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda davayı ileri bir tarihe ertelerken tutuksuz yargılanan Hasan Aksoy\'un tutuklanmasına karar verdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Ercan Taşdemir, iddiaya göre sevgilisi Betül Türkmen’i, 30 Ocak 2015 tarihinde götürdüğü Obruk Mahallesi’nde ihanetle suçlayıp tüfekle öldürdü. Taşdemir, cesedi battaniyeye sararak 40 kilometre uzaktaki Elagöz Mahallesi’nde bulunan boş araziye götürüp gömdü. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Betül Türkmen\'i öldürdüğünden şüphelendikleri sevgilisi Ercan Taşdemir\'i takip etti. Bu arada uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkum olan zanlı, cezası az kaldığı için kapalı cezaevinden Niğde Açık Cezaevi’ne alındı. Taşdemir polisin, Betül Türkmen’in öldürülmesiyle ilgili yaptığı araştırmayı öğrenince kaldığı cezaevinden firar ederek 2 yıl önce öldürüp gömdüğü sevgilisinin cesedinin yerini değiştirmek istedi. Ercan Taşdemir kendisini adım adım takip eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.



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