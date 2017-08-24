Sevgilisini hastanede 2 kurşun ile yaraladı, 'Ona bir fiske dahi vurmamıştım' dedi

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA (DHA)- BURSA\'da, devlet hastanesi ek hizmet binasında çalışan kız arkadaşı 45 yaşındaki Arzu Özkan\'ı tabanca ile ağır yaralayan emekli polis memuru 52 yaşındaki Orhan Bulut\'un tutuklu olarak yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşmada da suçunu kabul eden Bulut, \"Hakim bey 2.5 yıldır Arzu ile tanışıyoruz. Onu çok seviyorum. Bu zamana kadar kendisine bir fiske dahi vurmadım. Üzgünüm, pişmanım. Tahliyemi istiyorum\" dedi.

Bursa\'da Yüksek İhtisas Hastanesi\'nin Mudanya Yolu üzerindeki ek hizmet binasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği\'nde sekreter olarak çalışan Arzu Özkan, geçen 6 Şubat günü çalıştığı hastanede, kendisini rahatsız ettiği için iki ay uzaklaştırma cezası almasına neden olduğu emekli polis memuru arkadaşı Orhan Bulut\'un silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan ve aynı hastanede ameliyata alınan Arzu Özkan taburcu edilmesine rağmen yürüme sıkıntısı çekiyor.

Hastanedeki güvenlik kameralarının kaydettiği olay sonrası teslim olan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan 2 çocuk babası Orhan Bulut hakkında Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çıktığı ilk duruşmada Arzu Özkan ile tanıştıktan sonra eşini boşadığını söyleyen Bulut, \"Arzu\'nun telefonunda tanımadığım erkeklerin numaraları gördüm: \'Bu ne diye sordum\' tartıştık. Buna sinirlenip polise giderek benden şikayetçi oldu. Davranışı zoruma gitti. Olay günü konuşmak için yanına gittim. Açık kıyafet giymişti. Bir de tişörtünün iki düğmesi açıktı. Belimdeki silahı çıkartıp iki el ona ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Pişmanım ondan ve ailesinden özür diliyorum\" dedi. Duruşmada ifade veren Arzu Özkan ise Bulut\'tan şikayetçi oldu.

BU ZAMANA KADAR FİSKE VURMAMIŞ

Orhan Bulut\'un yargılanmasına devam edildi. Çıktığı ikinci duruşmada pişmanlık duygularını tekrarlayan Bulut, önceki ifadesinin yanı sıra, \"Hakim bey Arzu\'yu gerçekten çok seviyorum. 2.5 yıllık arkadaşlığımız süresince kendisine bir fiske dahi vurmadım. Olay günü kendimde değilim. Amacım onu öldürmek değildi. Çok üzgünüm. Beni tahliyemi istiyorum” dedi.

Tanıkların dinlendiği duruşma sonrası mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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