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Dünya

Sevgilisini evlat edindi

ABD’de eşcinsel bir erkek, yasal engele takılıp 44 yıllık sevgilisiyle evlenemeyince, kendisinden yaşlı olan sevgilisini evlat edindi

30 Haziran 2013 20:07

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde gerçekleşen olayda, yüzde 15’lik veraset vergisini çok yüksek bulan John (65) ve Gregory (75) çifti, bu eyaletin yasaları gereği evlenemediklerinden, sorunun çözümü için bu ilginç yola başvurdular.

İkisinden biri öldüğü takdirde devlet, kalan varlıklar üzerinden geriye kalan kişiden yüzde 15 vergi alacağı için, eşcinsel çift, bunu yüzde 4’e çekmek amacıyla, ömürlerinin geriye kalan kısmını resmiyette, sevgili yerine, baba-oğul olarak geçirmeye karar verdiler.

İkiliden daha yaşlı olan 75 yaşındaki Gregory’nin babası 95 yaşında ve halen hayatta olduğu için, yasa gereği, babası hayatta olmayan 65 yaşındaki John, evlat edinen kişi oldu. John şimdi resmiyette, kendisinden 10 yaş büyük olan 44 yıllık hayat arkadaşının babası konumunda ve ikisinden herhangi birinin ölmesi durumunda, kalan malların vergisi üzerinden yüzde 11’lik bir tasarruf elde etmiş olacaklar.

Çift, eşcinsel evliliğin Pennsylvania’da asla yasalaşacağına inanmadıkları için bu yolu seçtiklerini açıkladı.

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