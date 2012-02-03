Sevgilisini evlat edindi



T24 - ABD'de lüks polo kulübü sahibi John Goodman, 3 yıllık kız arkadaşını evlat edindi. Goodman'ın bu hamlesi, bir yayayı öldürmekle suçlandığı davada olası tazminat talebine karşı servetini koruma çabası olarak nitelendirildi.





Milliyet gazetesinin haberine göre, ABD’NİN Florida eyaletinde bulunan lüks polo kulübü Palm Beach’in sahibi John Goodman (48), 2010 yılında üniversite öğrencisi Scott Wilson’a çarptıktan sonra kaçtı. Polise veya ambulansa haber vermeyen Goodman, olay yerinde hayatını kaybeden Wilson’ı öldürmekten gözaltına alındığında kanında yüksek oranda alkol bulundu. Bunun üzerine hakkında kamu ve hukuk davaları açılan Goodman, birkaç yüz milyon doların üzerinde olduğu tahmin edilen servetini güvenceye almak için harekete geçti.





Çocuklarının yaşı tutmadı



Goodman, iki çocuğuna kulüp vakfının yüzde 70 gelirini paylaşacak şekilde miras hazırladı. Fakat çocukları 35 yaşından sonra hak sahibi yapan bu miras düzenlemesinin mahkemede geçerli olmadığını öğrenince, 35 yaşının üzerindeki kız arkadaşı Heather Laurso Hutchins’i (42) geçen yıl ekim ayında nüfusuna “kızı” olarak geçirdi. Bu sayede, mirasının 3’te birini garantiye almış oldu. Ancak Goodman’ın “evlatlık operasyonu”, hukukçular arasında tartışma yarattı.



3’te bir az hesaplanacak



Floride kanunlarına göre, yetişkin bireylerin evlat edinilmesi yalnızca evlat edineni ve evlatlık alınmayı kabul edeni bağlıyor. Fakat avukatlar, ne olursa olsun, bir kişinin evlat edindiği kişiyle birlikte olmasının hukuksal ve etik olarak doğru olmadığını savunuyor. Mart ayında yargılanmaya başlanacak olan Goodman’in serveti gerçeğinden 3’te bir daha az değerinde hesaplanacak.







