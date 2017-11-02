Sevgilisini, engelli kızının gözü önünde 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde 47 yaşındaki Kenan P., kavga ettiği sevgilisi 35 yaşındaki Yasemin Tüğyan\'ı, zihinsel engelli kızının gözleri önünde 7 kez bıçaklayarak öldürdü. Kenan P., cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Karaman Mahallesi 1719/3 Sokak\'taki Akdemir Apartmanı\'nın 5\'inci katında meydana geldi. Garson Kenan P., dün kavga ettiği ve karakolluk olduğu ev hanımı sevgilisi Yasemin Tüğyan\'ın evine barışmak için gitti. Ancak, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen, 2 kız annesi Tüğyan barışma tekfini kabul etmeyince, Kenan P. ile aralarında yine kavga çıktı. Kavga sırasında Kenan P., Yasemin Tüğyan\'ı, 17 yaşındaki zihinsel engelli kızı E.T.\'nin gözleri önünde bıçaklayıp kaçtı. Göğsünden ve sırtından 7 kez bıçaklanan Tüğyan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet, hayır yemeği veren bir yardım kuruluşunun görevlilerinin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Yasemin Tüğyan\'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Şüpheli Kenan P., Çınar Polis Merkezi\'ne giderek teslim oldu. Yasemin Tüğyan\'ın, dünkü kavganın ardından polise giderek, darp ettiği gerekçesiyle Kenan P. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



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