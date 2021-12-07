Ciple sevgilisini ezerek öldüren zanlı hakkında müebbet hapis istendi

Denizli'de Murat Avcı’yı (41) ciple ezerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla sevgilisi Dilek Kuşcu (34) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kuşçu'nun yerde yatarken el ve ayaklarını hareket ettirerek yaşam belirtileri gösteren Avcı'nın yerdeki pozisyonunu belirleyerek ciple üzerinden geçip, ölümüne neden olduğuna yer verildi.

Polisteki ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını iddia eden Kuşçu, Avcı'nın araçtan indiğini ve aracın altına nasıl girdiğini bilmediğini ileri sürdü. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Kuşçu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi. Kuşçu'nun çelişkili ifadeleri, alkol raporu, kamera görüntüleri, el koyma tutanakları, tanık beyanları, otopsi ve olay yeri inceleme raporu ile 112 hattına yapılan ihbarların değerlendirildiği iddianamede, Kuşçu'nun Murat Avcı'nın inmesini beklemeden aracı hızla hareket ettirip, yere düşmesine neden olduğu belirtildi. Ayrıca, Kuşçu'nun sokakta 'U' dönüşü yaptıktan sonra, yerde yatar vaziyette el ve ayaklarını hareket ettirerek yaşam belirtisi gösteren Avcı'nın pozisyonunu belirleyerek, ilk olarak cipin sağ ön tekeriyle üzerinden geçtiği, devamında aracın sağ arka tekerini de üzerine park edip, ezerek ölümüne neden olduğuna iddianamede yer verildi.

İddianamede, savunmasında genel olarak alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığına vurgu yapan Dilek Kuşçu'nun çelişkili ifadeleri olduğu belirtilerek, "Kuşcu, Avcı'yı araç ile sürükleyerek düşürdükten sonra dar sokakta, kendi kullandığı SUV olarak tabir edilen araba ve başka araçlara zarar vermeden 'U' dönüşü yaparak geri gelmesinden sonraki olayı hatırlamadığını söylemektedir. Ancak kamera görüntüleri ile beyanı uyuşmayacak şekildedir. 'Murat'ın tekerin altında olduğunu araçtan indiğimde gördüm' ifadesi de 'Aracının tekerinin Murat'ın üzerinde olduğunu anlamadım' beyanı ile çelişmektedir. Ayrıca görüntülerde, Kuşcu'nun tekeri yerdeki Avcı'yı ezecek şekilde bırakmak için çok kez frene bastığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle de 'olayı hatırlamıyorum" beyanına itibar edilmemektedir" denildi.

"Alkol düzeyi olayı hatırlamayacak kadar yüksek değil"

İddianamede, Kuşcu'nun olay gecesi saat 04.26'da yapılan alkol ölçümünde 2.46 promil alkollü olduğu, Avcı'nın ölüm olayının ise saat 03.26'da gerçekleştiği belirtildi. Bilimsel çalışmalarda alkole toleransın kişiden kişiye değişebileceği, pek çok nedene bağlı olarak vücuttaki alkol oranının azalma hızının değişebileceği kaydedildi. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nın araştırmalarında adli vakalarda kan alkol düzeyinin bir saatte 0.15 promil azaldığının kabul edildiği de vurgulandı. Çelişkili ifadeler ve olay sırasında araç sürme becerisi dikkate alındığında, olayda söz konusu alkol miktarının yaşanan olayların hatırlanmasını engelleyecek şekilde yüksek miktar içermediği kanaatine varıldığı ifade edildi. Ayrıca Kuşcu'nun Avcı'yı ezdikten sonra cipten inip tekerin altından çekerek çıkarmaya çalıştığı, çıkaramayınca araçta oturup beklediği ve sokaktan geçen kişiyi görünce araçtan indiği belirtildi. Kuşcu'nun ceset başında 4 dakika bekledikten sonra polisin geldiği de ifade edildi. (DHA)