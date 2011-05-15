-SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KADIN TUTUKLANDI İZMİR (A.A) - 15.05.2011 - İzmir'de sevgilisini parkta bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Basın Sitesi Adnan Süvari Parkı'nda sabah saatlerinde sevgilisi Hakkı Solgançok'u (45) bıçaklayarak öldürdükten sonra teslim olan D.A'nın (26), polise verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği bildirildi. D.A'nın, 3 yıldır birlikte olduğu Solgançok'un kendisinden ayrılmak istediğini, bunun üzerine sinirlenerek bıçakladığını söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karabağlar ilçesi Basın Sitesi Adnan Süvari Parkı'nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, D.A. (26), birlikte yaşadığı sevgilisi Hakkı Solgançok'u (45) sırtından bıçaklamış, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Solgançok hayatı kaybetmişti. D.A. ise olaydan sonra polise teslim olmuştu.