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Sevgilisini av tüfeğiyle vurdu; "Şaka yapıyordum" dedi!

Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti

21 Nisan 2016 12:05

İstanbul'da üniversite öğrencisi bir genç, şaka yaparken av tüfeğinin ateş alması sonucu kız arkadaşını vurdu. Hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sefaköy Kemalpaşa Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, bir üniversitenin Turizm Otelcilik 2. sınıfında öğrenim gören 22 yaşındaki E.V., babasına ait av tüfeğiyle kız arkadaşı olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi Yağmur Ö.’ye şaka yapmaya başladı. E.V’.nin şaka yaptığı sırada tüfek ateş alınca Yağmur Ö. boğazından vurularak ağır yaralandı. Yağmur Ö. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, E.V. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen ve uzun süre şoku atlatamayan üniversiteli genç, “Yağmur lise aşkım. Ailelerimizin de bildiği birlikteliğimiz var. Yağmur önceki gün olay yeri adresi olan babaannemin evinde oturduk. Sonra dersimize gitmek için çıktık. Bugün de şarj aletini almak için tekrar geldi. Sigara içmek için odaya geçtik. Yanımızda halam da vardı. Sonra babama ait olan av tüfeğini dolaptan çıkardım. Şaka yapıyordum. Bir anda ateş aldı” dediği öğrenildi.
Yağmur Ö.’nün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gözaltına alınan E.V. ise polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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