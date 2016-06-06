Sevgilisine bilerek AIDS bulaştırdı, 4 yıl hapis cezası aldı

Antalya'da, birlikte yaşadığı sevgilisine AIDS hastalığını bilerek bulaştırdığı gerekçesiyle dava açılan Celal Ö., 4 yıl hapis cezası aldı.

56 yaşındaki H.İ., 58 yaşındaki Celal Ö. ile 2012 yılında tanıştı. Çift, bir süre sonra birlikte yaşamaya başladı. Daha sonra rahatsızlanan Celal Ö., bir süre hastanede yattı.



İddiaya göre Celal Ö., H.İ.'ye kanında mikrop olduğunu söyledi. Bu süre zarfında da H.İ. ile cinsel ilişkisini sürdürdü. 2013 yılında yüksek ateş sebebiyle başvurduğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde AIDS olduğunu öğrenen H.İ., soluğu savcılıkta aldı.



Kendisine bilerek ve isteyerek AIDS hastalığının bulaştırıldığını ileri süren H.İ., Celal Ö.'den şikâyetçi oldu.

DHA'nın haberine göre; Antalya Aile İçi Şiddet Suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısı Gülay Kandemir tarafından hazırlanan iddianameyle, Antalya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 2 yıldır süren dava, geçtiğimiz hafta sona erdi.



Celal Ö. savcılık ifadesi ile duruşmalarda suçlamaları reddetmiş, "Ben 2103 yılında mart ayında HİV virüsüne yakalandığımı öğrendim. Özel bir hastanede tedavi gördüm. Hastalığa yakalandığımı öğrendikten sonra kesinlikle H.İ. ile ilişkiye girmedim ve aynı yılın nisan ayında da kendisinden ayrıldım. Bir süre sonra onunda aynı hastalığa yakalandığını öğrendim." demişti.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme Celal Ö.'nün, TCK'nın 86/1 ve 87/2-a fıkrası gereğince, 'iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa neden olarak kasten yaralama' suçundan, toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.