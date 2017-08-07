Sevgilisine ateş açtı, seken kurşunla öldü!

İstanbul Fatih’te otobüs şoförlüğü yapan Taner Bayar, gönül ilişkisi yaşadığı Menice Bulut’la telefonda tartıştı. Bulut’un evine giden Bayar, genç kadına kurşun yağdırdı. 7 kurşunun isabet ettiği Bulut ağır yaralandı. Silahı ateşleyen Bayar ise seken kurşunlardan biri karnına isabet edince hayatını kaybetti

İstanbul Fatih’te otobüs şoförlüğü yapan 35 yaşındaki Taner Bayar, tartıştığı sevgilisi Menice Bulut’a (25) kurşun yağdırdı. İddiaya göre geçen perşembe günü genç kadının Fatih, Kumkapı Nişanca Mahallesi’nde oturduğu eve gelen Bayar, kapıyı açan Bulut’la tartışmaya başladı. Bu sırada Bayar, belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşlemeye başladı.

Merdivenlerden yuvarlandı

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre vücudunun farklı bölgelerine 7 kurşun isabet eden 26 yaşındaki Menice Bulut, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bayar’ın silahından çıkan mermilerden biri de sekerek kendi karnına isabet etti. Yaralanan Bayar, düşerek merdivenlerden yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan Bayar, hayatını kaybederken ağır yaralı Bulut’un da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Duydukları karşısında şaşkına dönen polis, hem Bayar’dan hem de Bulut’dan el svaplarını aldı. Kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden otobüs şoförü Taner Bayar için Beşyüzevler Veysel Karani Camii’nde cenaze namazı kılındı. Bayar, daha sonra memleketi Siirt’in Baykan İlçesi’ne gönderildi.

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