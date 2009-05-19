'Sevgilim, bir polis öldürdüm'

Sibirya'da bir genç adam sevgilisindan bir SMS alıyor, şaka sanıyor. Ama durum gerçekten de felaket. Turkrus.com'un haberine göre SMS'de aynen şöyle diyor: "Sevgilim, bir polisi öldürdüm, çok üzgünüm, şimdi ne yapayım?.."



Sibirya’daki Novosibirks şehrinde yaşayan genç bir adam, sevgilisinden gece vakti yukardaki SMS mesajını aldığında muhtemelen bunun “kötü bir şaka” olduğunu düşündü. Ama gerçek çabuk anlaşıldı: Ortada “çok kötü” bir durum olduğu kesindi, ama "şaka" değildi...



Novosibirsk Bölge Trafik Müdürlüğü’nün kendi resmi web sitesine fotoğraflarıyla birlikte “ibret olsun” diye koyduğu habere göre, 30 Nisan gecesi 22 yaşındaki bir genç kız, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir barda tek başına altı litre bira içtikten sonra geç saatte arabasının direksiyonuna oturdu ve şehir içinde hız duvarını aştı.



O sırada 36 yaşındaki trafik polisi Dmitri Çulkov, ana ceddelerin birinde kontrol için durdurduğu arabalara ceza yazıyordu. Polis memuru, arabalardan birine doğru yürürken arkadan gelen Toyoto otomobil tüm hızıyla ansızın çarptı ve trafik polisi anında can verdi.



Arabasından sarhoş halde inen genç kız, erkek arkadaşına cep telefonundan güçlükle de olsa şu SMS mesajını yazmayı başardı:



“Sevgilim (tavşanım), bir polis öldürdüm, üzgünüm, ne yapayım?”.



Bölge Polis Müdürü Sergey Ştelmah, olayın gerisini şöyle anlattı:



“Her şeyden çok bu genç kızın olaya tepkisi beni şoke etti. Arabasından inip SMS attıktan sonra olaya şahit olanlara ‘Arabam mahvoldu, sevgilim çok kızacak’ diye yakınmış. SMS mesajı üzerine sevgilisi aramış ve ‘Skandal çıkar, sakın bir şey söyleme ve bir şey imzalama’ diye akıl vermiş. Gözaltına alındı, kontrollerde aşırı alkollü çıktı ve kazaen ölüme sebep olmaktan üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.”