-SEVGİLİLER KADIKÖY'DE BULUŞUYOR İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de, ''14 Şubat Sevgililer Günü''nde denk gelen yarın, kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluk yarışında yeniden iddialı duruma gelen takımlarını Sevgililer Günü'nde zorlu Kayserispor maçında coşkuyla desteklemeye hazırlanıyor. Kayserispor maçı biletlerine büyük ilgi gösteren taraftarlara, kulübün resmi internet sitesinden teşekkür edilmişti. -LİGDE SON 4 MAÇINI KAZANDI- Ligde son 4 maçını kazanarak, zirve yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe, Kayserispor maçında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, ligde 16. haftada Ankaragücü'ne 2-1 yenildikten sonra arka arkaya yaptığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin ligdeki son 4 maçın sonuçları şöyle: 17. hafta Fenerbahçe-Sivasspor...............: 1-0 18. hafta Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-1 19. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 2-0 20. hafta Manisaspor-Fenerbahçe..............: 1-3 -10 YIL SONRA 2. YARIDA 4'TE 4 YAPMAK İSTİYOR- Ligin ikinci yarısında yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, 21. haftada Kayserispor'u da yenerek, 10 yıl sonra ikinci yarıda 4'te 4 yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler, şampiyon olduğu 2000-2001 sezonu 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarını kazanarak, 4'te 4 yapmıştı. -LUGANO CEZA SINIRINDA- Ligde 3 sarı kartı bulunan Diego Lugano, ceza sınırında bulunuyor. Son 3 lig maçında sarı kart gören Uruguaylı futbolcu, Kayserispor maçında da sarı kart görürse, 4 sarı kartla cezalı duruma düşecek ve takımının gelecek hafta Beşiktaş ile yapacağı derbi maçta forma giyemeyecek. -GÖKHAN GÖNÜL VE SELÇUK'UN CEZASI BİTTİ- Fenerbahçe'de geçen hafta Manisaspor maçında cezalı oldukları için forma giyemeyen Gökhan Gönül ve Selçuk'un cezaları bitti. Gökhan sarı kart cezalısı olduğu, Selçuk da Trabzonspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gördüğü için geçen hafta forma giyemedi. Bu iki futbolcunun da yarınki maçta oynaması bekleniyor. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı olan Caner ise forma giyemeyecek. -EMRE VE SEMİH'İN DURUMU- Fenerbahçe'nin dün yaptığı basına kapalı idmanda sol ayak bileği burkulan Semih Şentürk ile sağ arka alt adalesinde ağrı hisseden Emre Belözoğlu'nun durumları teknik heyeti endişelendirdi. Dünkü idmanı tedbir amaçlı olarak yarıda bıraktıkları açıklanan her iki futbolcunun da durumlarının bugün netlik kazanması bekleniyor. Fenerbahçe, bu akşam Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.