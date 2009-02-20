Sevgililer için 642 milyon lira harcadık

Sevgililer gününde yapılan harcamalar geçen yıla göre yüzde 53 oranında artarak 642 milyon liraya yükseldi.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, Sevgililer Günü'nü kapsayan 13-14 Şubat 2009 tarihlerinde, kredi kartları ile 642 milyon TL'lik harcama gerçekleşti.



Sevgililer Günü için kredi kartı ile yapılan harcamalar, 2008 yılına göre ciroda yüzde 53 artış gösterdi. Alışverişi canlandırma amacıyla başlatılan ve bir süredir devam eden perakende sektörü kampanyalarının bu yıl Sevgililer Günü'nde alışverişleri artırdığı belirtilirken, giyim ve aksesuar ile market ve alışveriş merkezlerinin 14 Şubat 2009 tarihinde toplam kredi kartları cirosunun 100 milyon TL'ye yaklaştığı bildirildi.



Açıklamaya göre, bu yıl da sevgililerin tercihi mücevher oldu. 14 Şubat 2009 tarihinde kredi kartı ile yapılan alışverişler bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında, kuyumcuların cirosunun yüzde 153 oranında artışla birinci sırada olduğu gözlenirken, 14 Şubat 2009 tarihinde sektörün cirosu 25 milyon TL'yi geçti.



İnternetteki alışveriş siteleri yaptıkları özel kampanyalarla Sevgililer Günü'nde alışveriş pastasından büyük pay alırken, telefon, internet gibi kanallar üzerinden yapılan alışverişleri kapsayan doğrudan pazarlama sektörünün cirosu, sevgiliye kredi kartını kullanarak hediye alanlar ile 14 Şubat 2009 tarihinde kendi rekorunu kırdı. Sektörün cirosu 14 Şubat 2009 tarihinde bir önceki haftaya göre yüzde 112 artış göstererek, 19 milyon TL'ye ulaştı.



14 Şubat 2009 tarihinde restoranların cirosu da önceki haftaya göre yüzde 29 artış göstererek 15 milyon TL'ye ulaştı.

