Sevgililer Günü'ne özel kalpli Vakfıkebir ekmeği

Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Vakfıkebir ilçesinde fırıncı ustası Yunus Bahadır, ilçede üretilen ve yapılış şekli, pişirilmesi, tadı, uzun süre bayatlamayan özelliğiyle ün kazanan ‘Vakfıkebir Ekmeği’ni Sevgililer Günü\'ne özel üzerinde \'Seni seviyorum\' yazılı kalp figürü işlemesi ile yaparak satışa sundu.

İlçede 1897 yılında açılan ilk taş fırınla başlatılan ve yapılış şekli, pişirilmesi, tadı, uzun süre bayatlamayan özelliğiyle ün kazanan ‘Vakfıkebir ekmeği’ geleneği, devam ediyor. Ekmek geleneğinin sürdürüldüğü ilçede Sevgililer Günü için özel üretim yapıldı. Vakfıkebir ilçesinde fırın işletmecisi Yunus Bahadır, Sevgililer Günü’nde yapılışı 7 saat süren ve taş fırında pişirilerek üzerinde ‘Seni seviyorum’ şeklinde yazılı kalpli ekmekler yaptı. Fırıncı, sevgililer için hazırladıkları ekmekleri rafa koyarak satışa sundu.

Sevgililer Günü\'ne özel ekmek üretimi yaptıklarını ifade eden Yunus Bahadır, \"Sevgiler ve eşler birbirine sürpriz yapsın diye bu ekmeği ürettik. Kalp şeklindeki ekmeğimiz çokta rağbet görüyor. Kısıtlı sayıda yapıp tezgahımıza koyuyoruz ve kısa zamanda tükeniyor.Bu ekmeği 7 saatte hazırlayarak taş fırında 2 saat pişiriyoruz. Ekmeği bu şeklini kalıp kullanmadan doğal olarak vermek ve yazı şekilleri oturtturmak kolay değil, el becerisi istiyor.Yılların verdiği bir tecrübeyle bunu yapıyoruz\" dedi.

\'ÖZEL SİPARİŞLER DE GELİYOR\'

Güne özel ekmek siparişleri de aldığını kaydeden Bahadır, \"14 Şubat\'ta müşteriler ekmeklerin üzerine genelde \'\'Seni seviyorum, I love you\' veya isim ile kalp şekilleri yapmamızı istiyorlar. Bazen de özel günler için önceden sipariş veriyorlar, bizde onların istediği şekil ve yazıda bu tür ekmekleri yapıyoruz. Müşterilerimiz hem evlerine ekmeklerini alıyor hem de hoş bir sürpriz yapmış oluyorlar\'\' ifadelerini kullandı.



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