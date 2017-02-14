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BBC Türkçe

Sevgililer Günü'ne özel hava dalışı

Üç sporcu, Hırvatistan'da bulunan kalp şeklindeki Galesnjak üzerinde hava dalışı gerçekleştirdi. İlk kez 1806'da haritalara yansıyan ada 'Aşk Adası' olarak ünlendi.

14 Şubat 2017 16:57

Hava dalışçları Amy Chmelecki, Marco Furst ve Marco Waltenspiel 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir dalış gerçekleştirdi.

Üç dalışçı, Hırvatistan'ın kalp şeklindeki adası Galesnjak üzerinde hava dalışı gerçekleştirdi.

Sürekli değişen hava koşulları nedeniyle sporcular doğru zamanı bekledi.

Adriyatik Denizi'nde yer alan ve 'Aşk Adası' olarak ünlenen Galesnjak, birçok çiftin düğün başvurusu yaptığı bir ada.

Adanın sıradışı görünümü ilk olarak 1806'da Napolyon'un haritacısı Charles-François Beautemps-Beaupré'nin haritalarında yer almıştı.

Ardından Şubat 2009'da Google Earth yazılımında görününce tüm dünyanın dikkatini çekti.

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