Sevgililer Günü'ne özel hava dalışı

Hava dalışçları Amy Chmelecki, Marco Furst ve Marco Waltenspiel 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir dalış gerçekleştirdi.

Üç dalışçı, Hırvatistan'ın kalp şeklindeki adası Galesnjak üzerinde hava dalışı gerçekleştirdi.

Sürekli değişen hava koşulları nedeniyle sporcular doğru zamanı bekledi.

Adriyatik Denizi'nde yer alan ve 'Aşk Adası' olarak ünlenen Galesnjak, birçok çiftin düğün başvurusu yaptığı bir ada.

Adanın sıradışı görünümü ilk olarak 1806'da Napolyon'un haritacısı Charles-François Beautemps-Beaupré'nin haritalarında yer almıştı.

Ardından Şubat 2009'da Google Earth yazılımında görününce tüm dünyanın dikkatini çekti.