Sevgililer Günü'nde Türkler ne kadar para harcadı?

T24 - 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 4 milyon 975 bin 708 kredi kartı işlemi ile bu yılın rekoru kırılırken, saniyede 57 adet işlem yapıldı.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) yarı yıl tatili ve Sevgililer Günü'nde yapılan harcamalara ilişkin kartlı ödeme sistemleri verilerini açıkladı. BKM verilere göre, Sevgililer Günü'nü ve öncesindeki hafta sonunu kapsayan 12-14 Şubat 2011 tarihlerinde, kredi kartları ile 713 milyon liralık harcama gerçekleşti. Bu dönemde, kredi kartları ile yapılan harcamalar 2010 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında cironun yüzde 12 oranında artış gösterdiği gözlendi. 14 Şubat 2011'de 4 milyon 975 bin 708 kredi kartı işlem adedi ile bu yılın rekoru kırıldı. Saniyede 57 adet işlem yapıldı.



E-ticaret sitelerinden hediye seçenler, siparişlerini erken verirken, 7 Şubat'ta kredi kartları ile internetten 16 milyon 646 bin 900 liralık harcama yapıldı. Bu rakam 6 Şubat tarihi ile karşılaştırıldığında e-ticaret cirosunda yüzde 175 artış olduğu gözlendi. Kredi kartları ile e-ticaret sitelerinden yapılan harcamalara bakıldığında ise giyim, aksesuar ve kozmetik siparişleri başı çekti.



Sevgililer Günü'nde son anda yapılan harcamalar kuyumcular ve restoranların yüzünü güldürürken, BKM verilerine göre 13 Şubat'ta kuyumcularda kredi kartları ile yapılan harcamaların tutarı 7 milyon 730 bin lira iken, 14 Şubat'ta bu ciro yüzde 330 artarak 33 milyon 526 bin liraya çıktı.



Sevgi sözcüklerini iletmek için kullanılan iletişim araçları sayesinde ise telekomünikasyon harcamaları artış gösterdi. BKM verilerine göre 14 Şubat'ta yapılan telekomünikasyon harcamaları bir önceki güne göre yüzde 300'ün üzerinde artış göstererek 53 milyon 771 bin liraya ulaştı.



Sevgililer, kredi kartları ile 14 Şubat öncesi hafta sonunda tatil yapmayı, seyahat etmeyi, baş başa yemek yemeyi ve eğlence mekanlarına gitmeyi tercih etti.



Bu yıl Sevgililer Günü'nde yurtdışına gidenlerin tercihi Avrupa'nın kayak merkezleri oldu. BKM verilerine göre 12-14 Şubat 2011 tarihlerinde yurtdışında kredi kartları ile en çok harcama yapılan yerlerden biri İsviçre oldu. İsviçre'yi Londra, New York ve Rusya izledi. Yurtiçinde ise Kartalkaya ve Uludağ tercih edildi.



BKM verilerine göre sömestrin başladığı 29 Ocak'tan 13 Şubat'a kadar rutin harcama yapılan sektörlerin yanı sıra, elektronik ve bilgisayar sektörü cirosunda, önemli bir artış olduğu takip edildi. Bilgisayar, cep telefonu, oyun konsolu gibi ürünlerin başı çektiği sektörde, sömestr tatili boyunca 500 milyon liranın üzerinde harcama yapıldı.





