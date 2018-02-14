Sevgililer Günü'nde nikaha karikatür hediyesi

İSTANBUL, (DHA)- 14 Şubat Sevgililer Günü\'nü daha özel ve anlamlı kılmak isteyen 13 çift, aylar öncesinden Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nden gün aldı. Belediye ise çiftlere Karikatürist Serdar Kıçıklar tarafından çizilen karikatürlerini hediye etti.

Kadıköy Belediyesi, bugün nikah masasına oturan çiftlerin karikatürlerini hazırlatarak bu özel günü ölümsüzleştirdi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun da nikahlardan bir tanesini kıydığı özel günde 13 çift hayatını birleştirdi. Çiftlerin nikahlarının kıyıldığı esnada Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi ve Karikatürist Serdar Kıçıklar çiftlerin karikatürlerini çizerek armağan etti.

\"BİZİM İÇİN AYRI VE ÖZEL BİR GÜN OLDU\"

14 Şubat’ta nikahları kıyılan İsmail Cem ve Merve Abalı çifti, \"Şu anda çok mutluyuz. 14 Şubat olması bizim için ayrı ve özel bir gün oldu. Aslında düğünümüz ağustos ayında ama biz böyle bir günde de ayrıca nikah kıymak istedik. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN EVLENEN ÇİFTLERİMİZE MUTLULUKLAR DİLİYORUZ”

Nikah kıyma merasimi önce çiftlere Atilla İlhan’ın bir şiirini okuyan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da, \"Biz biraz karikatür sanatıyla evliliğin, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir araya gelmesini düşündük. Arkadaşlarımız bu konuda çok güzel çalıştılar. Kadıköy bir kültür ve sanat kenti. Ülkemizin bütün bu sıkıntılı, sorunlu günlerden geçmesine rağmen iyi şeylerin pozitif etki yaratacağını düşünüyoruz. Bütün evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyoruz” sözlerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çiftlerin nikah merasimi detayları

Karikatür çizimi ve çiftlere takdimi

İsmail Cem ve Merve Abalı çifti röp

Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun şiir okuması

Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu röp