-SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN 40 MİLYON DAL ÇİÇEK İHRAÇ EDİLDİ ANTALYA (A.A) - 08.02.2011 - Sevgililer günü için Türkiye'den 25 ülkeye 40 milyon dal çiçek ihraç edildiği bildirildi. Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 14 Şubat sevgililer günü satışlarının Türk ihracatçısını güldürdüğünü belirterek, bu yıl sevgililer günü için Türkiye'den, başta Hollanda ve İngiltere olmak üzere 25 ülkeye 40 milyon dal çiçek ihraç edildiğini kaydetti. Türk çiçeklerinin, Hollanda, İngiltere, Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna'dan gelen yoğun talebi karşılarken, bu dönemde özellikle kırmızı renkli çiçeklerin büyük talep gördüğüne işaret eden Bağdatlıoğlu, karanfil başta olmak üzere gerbera, ranunculus ve yeşilliklerin ağırlıklı yer aldığı siparişler sayesinde sevgililer günü için Türkiye'den toplam 7 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatının gerçekleştiğini vurguladı. Son yıllarda sevgililer gününün halk tarafından sadece kırmızı gülle özdeşleştirilmesinin büyük yanlış olduğunu ifade eden Bağdatlıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: ''Türkiye'deki gül üretiminin talepleri karşılama şansı olmaması, Kenya, Ekvador, Hindistan gibi ülkelerden ithalatı artırıyor. Kesme çiçek sektörünün ihracatı ülke ekonomisine ne kadar yüksek katkı sağlıyorsa, ithalatı da o derece ülke ekonomisinden kayba neden oluyor. İhracatçılar olarak, tüm girdileri Türkiye'de üretilen ve ekonomiye katma değeri yüzde 95 olan kesme çiçeklerimizi ihraç etmekle övünüyor, ülke ekonomisine de büyük katkı sağladığımıza inanıyoruz.''