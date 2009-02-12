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Dünya

Sevgililer Günü çiçekleri acılar diyarından...

Sevgililer Günü yaklaşırken, İsrail operasyonu altında bin 300 kişinin can verdiği Gazze, Avrupa'ya çiçek ihraç edecek

12 Şubat 2009 02:00

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, İsrail operasyonu altında bin 300 kişinin can verdiği Gazze, 1 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa'ya çiçek ihraç edecek

Sevgililer Günü sebebiyle Avrupa ülkelerine ihraç edilecek olan 25 bin karanfilin, Gazze'den İsrail'e ait bir kamyon ile çıkarılacağı ve 14 Şubat'ta Avrupa'ya varmasının beklendiği belirtildi.

İsrail ordu sözcüsü Binbaşı Peter Lerner, İsrail'in ablukayı gevşetme kararı aldığını ve Hollanda hükümeti ve Gazzeli çiftçilerin talebi doğrultusunda, 25 bin karanfilin ihracına izin verdiğini söyledi.

Bunun, İsrail'in bir jesti olduğunu belirten Lerner, İsrail'in Gazze'ye yönelik genel politikalarında bir değişimin göstergesi olmadığının da altını çizdi.

İsrail, bölgenin Hamas militanlarının kontrolüne geçtiği 2007 Haziranından beri Gazze Şeridi'ne abluka uyguluyor.

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