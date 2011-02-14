-''SEVGİLİ VİRÜS'' UYARISI ŞANGHAY (A.A) - 14.02.2011 - Çin'de uzmanlar, bugünden itibaren bilgisayar kullanıcılarını sevgili temalı bilgisayar virüslerine karşı uyardı. Çin Milli Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi, bilgisayar kullanıcılarını ''VBS_ILoveyou'', '' Vbs_Valentin.A'' ve ''Worm_Blebla.B'' gibi başlıklar altında gelen mesajları açmamaları konusunda uyarıda bulunan bir genelge yayımladı. Ayrıca uzmanlar, internet alışveriş yapan kullanıcıları da Sevgililer Gün ile ilgili ürünler alırken bazı pop-up'ların sahte olabileceği ve bilgisayarlarda sorunlara neden olabileceği uyarısında bulundu. Kullanıcılara genel olarak forumlar ve Çin'deki en yaygın messenger türü sosyal paylaşım programı QQ üzerinden bilgisayar solucanlarının yayılmasına karşın dikkatli olmaları kaydedildi.