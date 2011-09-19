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Spor

Sevgi varsa başarı vardır MADRID (A.A)

19 Eylül 2011 18:05

-Sevgi varsa başarı vardır MADRID (A.A) - 19.09.2011 - Atletico Madrid'de iyi bir başlangıç yapan Arda Turan, bugünkü antrenman sonrasında düzenlenen basın toplantısında, ''Takımda arkadaşlık çok iyi. Sevginin olduğu yerde daha çok başarılı olunacağına inanıyorum'' dedi. 4-0 yendikleri Racing maçında gösterdiği performanstan dolayı Atletico Madrid Kulübünün tercihiyle basının karşısına çıkartılan Arda, ''Burada olduğum için çok mutluyum. Takımdaki herkese, hocaya teşekkür ediyorum. Beni çok sıcak karşıladılar. Hiç yabancılık hissetmedim. Kendi evimde gibi hissettiğim için de takım için her şeyimi vermeye çalışıyorum. İlk gün de söyledim, her zaman iyi oynamayabilirim ama her zaman takım için mücadele edeceğim'' şeklinde konuştu. Takım arkadaşlarının ''Sıcakkanlı ve iyi niyetli'' olmalarından dolayı herkesin kendisine yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Arda, ''Ben zaten sıcakkanlı bir insanım ve takımın bir parçası olmak için buradayım. Geçen yıl dışında her yıl 50'nin üzerinde maç oynadım. O yüzden zamanla antrenman ve maç eksiğim toparlanacaktır. Biraz daha zamana ihtiyacım var ama fazla değil'' dedi. Atletico Madrid'in Türk futbolcusu, ''Gol atmayı mı attırmayı mı daha çok seviyorsun?'' sorusuna ise ''Hayatım boyunca her zaman paylaşımcı oldum. Her zaman benim için gol attırmak daha önemli oldu, neden böyle bilmiyorum. Belki çok fazla gol atamadığımdandır'' cevabını verdi. Arda, kendini daha fazla Atletico Madrid'e ait hissettikçe, daha çok güven duyduğunda performansının daha da artacağına inandığını vurgulayarak, ''Bir futbolcu için güven çok önemli. O yüzden benim için en iyi ilaç, zaman olacaktır diye düşünüyorum'' dedi.

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