"Sevgi Evleri'nde 28 çocuk işkenceye ve cinsel tacize uğradı" iddiası

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “bakıma muhtaç ve kimsesiz çocukların aile ortamında yetişmesi” amacıyla kurulan Sevgi Evleri, cinsel istismar ve çocuklara taciz iddiasıyla gündeme geldi. Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda 2014 yılı ve öncesinde yurt görevlileri tarafından çocuklara yönelik olarak sistematik taciz, istismar ve eziyet iddialarına ilişkin 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 10 Nisan’da görüldü. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 28 çocuğun maruz kaldığı iddia edilen demir askılarla dayak ve işkence, hakaret ile cinsel taciz Bakanlık müfettişlerinin raporları kaynak gösterilerek yer alıyor.

Birgün'den Salih Kılıç'ın haberine göre, yurt yönetim memuru V.Ş.’nin o dönemde 17 yaşındaki K.K.’yi rızası dışında dudağından öptüğü, ellerini tuttuğu ve cinsel ilişki teklif ettiği iddia edildi. Yine V.Ş.’nin yurt içerisinde pantolonunun fermuarı açık ve cinsel organı dışarıya sarkık vaziyette teşhircilik yaparak dolaştığı ve bu duruma yurtta kalan çocuklar ile çalışanların da şahit olduğu Bakanlık Müfettişi Raporu’nda yer aldı.

Bunun yanı sıra, ikisi engelli olmak üzere yaşları 7 ile 16 arasında değişen çocuklara sistematik şiddet, dayak, hakaret ve eziyet iddialarına yönelik olarak da yurt yöneticileri ile diğer çalışanlar hakkında yargılama yapılıyor. Davanın 19 Nisan’daki duruşmasında 9 çocuk tarafından dayağın yurt bünyesinde normalleştirildiği ve bilhassa yurtta hademe olarak çalışan S.T.’nin çok sayıda çocuğu sürekli dövdüğü, hakaret ettiği ve aşağıladığı da doğrulandı.

Uşak Barosu’ndan tutuklama talebi

Öte yandan, Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu davaya çocuklar yönünden müdahillik talebinde bulundu. Komisyon adına söz alan avukatlar, “olayda işkence ve nitelikli cinsel istismar suçunun oluştuğunu, bu sebeple görevli mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu ve sanıkların bir kısmının halen kamu görevlisi olması sebebiyle mağdurlara, tanıklara ve toplanacak delillere etki edebilme ihtimali olması sebebiyle tutuklanmaları” yönünde talepte bulundu. Çocukların temsilcisi olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ise duruşmaya katılmadı.

Uşak Barosu’nun tutuklama talebi reddedilirken, görevsizlik itirazının da bir sonraki celsede değerlendirileceği belirtildi. Duruşma 26 Eylül’e ertelendi.

Hukukçular ise, “Uşak Sevgi Evleri Davası’nı Türkiye’de bugüne kadar yaşanan en kapsamlı ve sistematik taciz, istismar ve şiddet eylemlerini içeren bir dava” olarak tanımladı.