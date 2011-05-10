-''SEVGİ BAYRAĞI'' TOKAT'TA AMASYA (A.A) - 10.05.2011 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak olan ''Sevgi Bayrağı'', Amasyalı atletler tarafından Tokatlı gençlere teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Samsun'dan önceki gün yola çıkarılan ''Sevgi Bayrağı'', Amasya Valiliğindeki Atatürk Köşesi'nden Vali Halil İbrahim Daşöz tarafından alınarak Valilik binasının önünde tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Daşöz, ''Sevgi Bayrağı''nı Amasyalı atletlere teslim etti. Daşöz, burada yaptığı konuşmada, ''Sevgi Bayrağımızı Amasya Valilik binasında sizlerin nöbetinde bir gecelik onur misafiri olarak ağırladık. Şanlı bayrağımızın kutsal yolculuğuna devam etmesi amacıyla siz gençlere teslim ediyorum. Siz de şanlı bayrağımızı Tokat gençliğine teslim edeceksiniz. Sizlere başarılar diliyorum ve güveniyorum. Yolunuzun açık olsun'' dedi. Amasya-Tokat il sınırında törenle Tokatlı atletlere teslim edilecek bayrağı Vali Daşöz'den teslim alan Amasyalı atletler bayrağı yola çıkardı. Törene 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Akyürek, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Nazlı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Acet, kurum ve kuruluşların yetkililerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Bayrak, daha sonra, il sınırlarında benzer törenlerle teslim alınarak Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir üzerinden Ankara'ya taşınacak. Üzerinde ''Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanımıza'' yazılı ''Sevgi Bayrağı'', Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacak. Sevgi Bayrağı, Büyük Önder Atatürk'ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışı anısına Türk gençliğinin Atatürk ve ilkelerine bağlılığını, sevgisini simgeliyor.