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SEVER: BAKANLAR KURULU KARARI BEKLENİYOR ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2011 15:28

-SEVER: BAKANLAR KURULU KARARI BEKLENİYOR ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanlığına atanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının beklendiğini, bunun ayrı bir prosedür olduğunu belirterek, ''Orada bir sorun yok zaten bellidir'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı kararnameler, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever tarafından açıklandı. Sever, gazetecilerin Genelkurmay Başkanlığına bu görevi vekaleten yürüten Orgeneral Necdet Özel'in getirilip getirilmediğinin sorulması üzerine, ''Genelkurmay Başkanının atamasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı beklenmektedir, orada bir sorun yok zaten bellidir. Onun ayrı bir prosedürü vardır, o işlemektedir. Bakanlar Kurulu kararı çıktıktan sonra o buraya gelecek, onun ayrı bir prosedürde işleyecek'' dedi.  ''Bazı davalardan yargılamaları devam eden ve YAŞ'ta terfileri görüşülen 14 generalin durumunun'' sorulması üzerine de Sever, 14 generalin görev sürelerinin 1 yıl uzatıldığını belirterek, ''14 General için 1 yıl temdit'' dedi.

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