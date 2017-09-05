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Sevdiği kadını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihar etti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde 47 yaşındaki İsmet Kır, sevdiği kadını, ailesinin vermemesi üzerine dehşet  saçtı

05 Eylül 2017 01:51

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Terme İlçesi\'nde 47 yaşındaki İsmet Kır, sevdiği kadını, ailesinin vermemesi üzerine dehşet  saçtı. Kır, 45 yaşındaki Emine Günay\'ı ve annesi 78 yaşındaki Narin Yıldız\'ı tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Günay hayatını kaybederken, annesi ise ağır yaralandı. 
Olay, bu akşam Samsun\'un Terme İlçesi Evci Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce eşinden boşanan Emine Günay\'ı ailesinden isteyen İsmet Kır, olumsuz yanıt aldı. Bu akşam tekrar görüşmek için Günay\'ın evine giden Kır, burada çıkan tartışmanın ardından dehşet saçtı. İsmet Kır, belinden çıkardığı tabanca ile ilk önce Emine Günay\'a, ardından annesi Narin Yıldız\'a ateş açtı. Günay ve Kır, kanlar içerisinde yere yığılırken, tabancayı şakağına dayayan Kır, ateşleyerek intihar etti.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Günay ve İsmet Kır\'ın hayatını kaybettiğini tesbit etti. Narin Yıldız ise ağır yaralı olarak Terme Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.
Emine Günay ve İsmet Kır\'ın cansız bedenleri Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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