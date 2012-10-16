Nişanyan: Ben bu kişinin Tanrı ile temas kurduğuna inanmıyorum

"Müslümanların Masumiyeti" adlı İslam karşıtı film sonrası, kaleme aldığı yazıyla tartışma konusu olan yazar Sevan Nişanyan, " Ben bu kişinin ( Hz. Peygamber ) Tanrı ile temas kurduğuna inanmıyorum, hatta saçma ve anlamsız buluyorum" dedi.

Sevan Nişanyan, CNN Türk'te Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular programına konuk oldu.

Nişanyan, geçtiğimiz günlerde Ortadoğu'yu karıştıran ABD yapımı film üzerine başlayan ifade özgürlüğü tartışmasına katılmış ve tepki toplayan bir yazı kaleme almıştı.Yazısında "bundan yüzlerce yıl önce Allah'la kontak kurduğunu iddia edip bundan siyasi, mali ve cinsel menfaat temin etmiş bir Arap lideriyle dalga geçmek nefret suçu değildir. "İfade özgürlüğü" denilen şeyin, adeta anaokulu seviyesindeki bir test örneğidir" diyen Nişanyan sert tepkilere hedef olmuştu.

'Ben bu kişinin Tanrı'yla temas kurduğuna inanmıyorum'

Aysever'in sorularını yanıtlayan Nişanyan sözlerinden geri adım atmazken çarpıcı açıklamalar yaptı. Hz. Muhammed ve inanç kavramı üzerine fikirlerini canlı yayında tekrar eden Nişanyan "Ben bu kişinin (Hz. Muhammed) Tanrı'yla gerçekten temas kurduğuna, mesaj aldığına inanmıyorum. Hatta bu iddiayı saçma ve anlamsız buluyorum." dedi. Nişanyan'ın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı bulurken, Twitter'da trend topic (#TT) oldu...

'Hz. İsa ile ilgili çok daha sert filmler yapıldı'

Aysever'in: "Peygamber ve İslam üzerine sözleriniz kıyameti koparttı. Bu sözleri ilginç olmak için mi ettiniz yoksa İslamiyet'ten nefret ettiğiniz için mi ettiniz?" sorusuna, Nişanyan: "Her ikisi de değil. Öncelikle İslamiyetten nefret etmem sözkonunusu değil. Hayır öyle bir şey katiyen yok. Bu ve buna benzer sözleri kırk yıldır çeşitli ortamlarda sık sık söylemişimdir, yazılarımda yazmışımdır. Yani bu kez de farklı bir şey söylemedim. Oradaki film 3 bin dolarlık bir bütçeyle yapılmış gülünç saçma üzerinde durmaya değilmez, ilkel bir film. İsa'nın hayatı hakkında bundan çok daha hakaretamiz filmler bilirim. Çok daha sert ve alaya alan filmler vardır." şeklinde karşılık verdi.

'Türkiye'de zayıf durumda olan İslam değildir'

Aysever'in, "Tam bu süreçte dünyada kimi toplumlarda İslamafobinin geliştiği bir dünyada siz kendine hakaret edildiğini düşünen insanların yanında durmanız gerekmez mi? Zayıf olanın yanında olmanız gerekmez mi?" sorusuna, Nişanyan: "Türkiye'de İslamiyet zayıf konumda olduğunu düşünmek için insanın gerçekten çarpık bir görüşe sahip olması gerekir" cevabını verdi

Nişanyan ayrıca; "Dünya'da değil Türkiye'de konuşuyoruz. Türkçe konuşulan tamamı Türk olan bir forumda ben bunları söyledim. Hükümetin yok efendim nefret suçları yasası çıkaracağız, yok efendim internette bunları yasaklayacağız demesi üzerine ben bunlar söyleme ihtiyacı hissetim." şeklinde sözlerini sürdürdü.

'Boş ve yuvarlak laflar konuşmak istemiyorum'

Sevan Nişanyan: "Boş ve yuvarlak laflarla konuşmayı sevmiyorum. Bir şey söyleyince karşınızdakinin de duyabileceği şekilde söylemek lazım. Yoksa Türkiye'deki anlamsız, yüzeysel, sıkıcı, klişelerden ibaret söylemin içinde kalırsınız." dedi.

'Nefret suçu kavramı zayıfları korumak için icad edilmiştir'

"Dini farklılıklar nedeniyle mi onları karşı taraf olarak görüyorsunuz?" sorusuna, Nişanyan şunları söyledi:

"Onlara dair bir şey yoktu yazımda. Facebook'ta paylaştığım yazım ifade özgürlü ve nefret suçu üzerine yazılmış bir çalışmaydı. Bu çerçevede çunu söyledim: Nefret suçu kavramı dünyada zayıfları korumak için icad edilmiş bir kavramdır. Nefret suçunun sınırları bellidir ve bir mantığı vardır. Bir söylemden dolayı bir takım insanların zarar görmesi hadisesidir. Bundan yüzlerce yıl önce doğmuş bir peygamberin veya fikir önderinin şöyle ya da böyle yalan ya da yanlış olduğunu iddia etmek hatta dalga geçmek herhangi bir şekilde nefret suçu olarak kabul edilemez."

'Peygamberliği Tanrı fikrine karşı bir küfür olarak görüyorum'

Şunu anlamıyorum. Bu tartışmalar alevliyken bu sözlerin yararı neydi? Diyanet İşleri Başkanı bizi eleştirin ama bize saldırmayın diyor...

Saldırı kelimesini burada nasıl anlıyoruz? Ben birisine bıçak mı çekmişim? Hakaret mi etmişim? Ben sadece Allah'la kontak kurduğunu iddia eden bir Arap lider dedim. Siz ya bu kişinin gerçekten peygamber olduğuna inanırsınız ya da inanmazsanız. Ben bu kişinin Tanrı'yla gerçekten temas kurduğuna, mesaj aldığına inanmıyorum. Hatta bu iddiayı saçma ve anlamsız buluyorum. Tanrı fikrine karşı bir fükür olarak görüyorum. Bunu ifade etme özgürlüğüne sahibim...

'Peygamberlik tarihin ilkel dönemindeki bir meslektir'

"Bütün peygamberlere karşı mısınız?" sorusuna ise, Nişanyan: Peygamberliğin tarihin çok ilkel bir döneminde ortaya çıkmış bir meslek olduğunu düşünüyorum." dedi.

"İnanç tartışabilir mi sizce?" sorusuna ise; "Hiç şüphesiz tartışılabilir. Tarih boyunca da tartışılmıştır. Başta da Hz. Muhammed tartışmıştır. Bütün önemli dini liderler put kırarak başlamıştır. Put kırmak nedir? Halkın derin gelenekler sonucu inandığı ve kutsal saydığı değerli güçlere karşı meydan okumak demektir, onları kırmak demektir. Yumurta kırmadan omlet yapamazsınız." diye sözlerini noktaladı.