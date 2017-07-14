Sevan Nişanyan cezaevinden firar etti: Özgürüm!

Dil bilimci ve yazar Sevan Nişanyan, sabah saatlerinde izinli olarak çıktığı Foça Açık Cezaevi'nden akşam dönmedi. Nişanyan'ın firar etmesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı “Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına” paylaşımı ile öğrenildi.

T24’ün ulaştığı Nişanyan, yurt dışına çıktığı iddialarını doğrulayamayacağını söylerken “Her halükârda özgür olduğumu söylemek isterim” dedi. Nişanyan, özgürlüğü herkes için dilediğini ifade ederken “Dışarıda olanların büyük bir kısmının içeri girmesi lazım. Umarım en yakın zamanda herkesin katkısı ile olur” diye konuştu.

3 yıldır tutuklu

Nişanyan Şirince’de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Aleyhinde kesinleşen cezalar, mühür bozma ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından dokuz ayrı dosyadan oluşuyordu.

11.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 yıldır cezaevinde bulunan Sevan Nişanyan, Aydın Yenipazar Cezaevi’nden Sultanhisar Açık Cezaevi’ne nakledilmişti.

Nişanyan Agos’a yaptığı açıklamada, açık cezaevinde şartların daha iyi olacağını söylemişti:

“İmkânlar çok daha iyi; dışarıda jandarma beklemiyor, gün içerisinde istediğimiz gibi bahçede dolaşabiliyoruz, hastaneye gitmek zorunda kaldığımızda, büyük güvenlik önlemleri alınmıyor. Ayrıca üç ayda bir izin veriliyor ve gün boyunca istediğimiz zaman telefon edebiliyoruz.”

Kimdir?

Sevan Nişanyan, Orta öğrenimini Işık Lisesi ve Robert Lisesinde tamamladı. 1974'te ABD'ye giderek Yale Üniversitesi ve Columbia Üniversitesinde tarih, felsefe ve Güney Amerika Siyasi Sistemleri üzerine eğitim gördü. 1984-1985 yıllarında Commodore 64 adlı kişisel bilgisayarı (PC) Türkiye'ye getiren firmanın kurucusu ve yöneticisi oldu. Bilgisayar programcılığı ile ilgilendi, çeşitli konuşma ve konferanslara katıldı.

Türkiye'nin ilk popüler bilgisayar dergisi olan Commodore'u kurup orada Baytan Bitirmez müstear ismiyle yazılar yazdı. Sevan Nişanyan, çeşitli İngiliz ve Uzakdoğu yayınevleri için seyahat kitapları kaleme aldı. 1998 yılında 'Küçük Oteller Kitabı' adlı kitabı ilk kez yayımladı. Türk turizmine kitle turizmi dışında yeni bir yön kazandırma çabası olarak görülebilecek 'Küçük Oteller Kitabı'nı her sene yenileyerek bir referans kitabı haline geldi.

1995 yılında eşi Müjde Nişanyan ile birlikte İzmir'in Selçuk ilçesinin Şirince köyüne yerleşen Nişanyan, bu köyde geleneksel mimari dokuyu korumak ve canlandırmak için yaptığı çalışmalarla tanındı. Eski köy evlerini geleneksel tarzda onararak oluşturduğu Nişanyan Evleri adlı otel 1999'da işletmeye girdi. Şirince'de yıkılmakta olan evleri resmi izin olmadan restore ettiği gerekçesiyle 2001 yılında 2863 sayılı yasa kapsamında 10 ay hapis cezası aldı.

Bu dönemde Türkçenin etimolojisi üzerine ilk kapsamlı bilimsel çalışma olan 'Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü' adlı çalışmasını tamamladı; aynı sözlüğün popüler bir özeti olan 'Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı' adlı kitabı yayımlandı.