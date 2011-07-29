Sevag'ı öldüren askere 9 yıl hapis istemi

T24 - Batman’da vatani görevini yaparken en yakın arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla şehit olan asker Sevag Şahin Balıkçı’nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Askeri Savcılığın hazırlanan iddianamede, Ağaoğlu’nun ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Davanın ilk duruşması bugün.



Batman’ın Kozluk İlçesi Gümüşörgü Jandarma Karakolu’nda vatani görevini yapan Ermeni asıllı Türk vatandaşı Jandarma Er Sevag Şahin Balıkçı, Paskalya Bayramı’nın kutlandığı 24 Nisan günü arkadaşı Kıvanç Ağaoğlu’nun tüfeğinden çıkan kaza kurşunu ile şehit olmuştu. YTÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu olan ve terhisine 23 gün kala şehit olan Balıkçı’nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Askeri Savcılığın iddianamesinde, Sevag’ı ölüme götüren olaylar zinciri ayrıntıları ile anlatıldı.



Yaşanan trajik olay iddianemede şu şekilde yer aldı: “24 Nisan 2011 tarihinde Batman Kozluk İlçesi Gümüşörgü Karakolu’na tel örgü yapılması için Jandarma Kıdemli Başçavuş Kenan Üzyetici gündüzcü çavuş Abdullah Irmak’a emir verdi. Saat 10.00 sıralarında Jandarma Er Kıvanç Ağaoğlu, Jandarma Er Naim Çelikbaş, Jandarma Er Metin öztürk, Jandarma Er Ömer korkmaz, Jandarma Er Osman Fatih Balkaya, Jandarma Er Fazlı keskin, Jandarma Er Halil Ekşi, Jandarma Er Mehmet Dilekçi ve Jandarma Er Sevak Şahin Balıkçı görev yerine gitti. Çalışma sırasında başlarına rütbeli bir personel gelmeyen askerlerin yanlarında zimmetli otomatik silahlar vardı. Tel örmeye başlamadan önce silahlara doldur boşalt işlemi yapmayan askerlerin silahları yarı dolduruşta ve emniyetleri kapalıydı. Askerler tel örgünün 2 tarafında birbirlerine yaklaşık 2 metre uzaklıkta çalışırken birbirleriyle şakalaşarak sohbet ediyorlardı. Bu sırada Kıvanç Ağaoğlu omzundaki G-3 marka piyade tüfeğini tam dolduruşa aldı, silahın kurma kolunu çevirdi ve silahın namlusunu Şahin Balıkçı’ya çevirdi. Bu sırada silahın ateş alması sonucu Balıkcı sağ karın boşluğuna isabet eden mermi ile yaralandı. Yere yığılan Balıkcı kendisini vuran Kıvanç Ağaoğlu’na ‘Abi ne yaptın, koş yetiş’ diye seslendi. Olay yerindeki diğer askerlerin Kozluk Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Balıkçı yolda hayatını kaybetti.



İddianamede olay sırasında Balıkçı ile Ağaoğlunun yakınında bulunan asker arkadaşlarının ifadelerine de yer verildi. Jandarma Er Halil Ekşi ifadesinde, “Kıvanç Ağaoğlu ve Sevag Şahin Balıkçı 1-2 metre mesafede çalışıyorlardı. Yaklaşık yarım saat bir neşeli ortamda çalıştıktan ve şakalaşmalardan sonra Kıvanç bir anda silahı omzundan indirerek tam dolduruşa aldı. Emniyeti açıp açmadığını görmedim. Kıvanç silahı Sevag’a doğrulttu ve doğrultmasıyla silahın ateş alması neredeyse aynı anda oldu. Bir tartışma ya da kavga olmadı. Hatta onlar kardeş gibilerdi” dedi.

İddianamede, hazırlanan rapora göre silahın kendiliğinden ateş almasına neden olabilecek bir arızasının olmadığı ve yapılan testler sonucu tüfeğin kendiliğinden patlamadığının tespit edildiği vurgulandı. Savcı, Sevag’ın ölümüne neden olan Kıvanç Ağaoğlu’nun ‘Bilinçli taksirle adam öldürmek’ suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası cezalandırılmasını istedi. Davanın ilk duruşması bugün görülecek.



