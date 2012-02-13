Sevag'ın davasında korucuların ifadesi alınacak!

T24 - Batman'da askerliğini yaparken asker arkadaşı Kıvanç Ağaoğlu tarafından 'kaza'yla vurularak öldürüldüğü iddia edilen Sevag Şahin Balıkçı davasında, mahkeme bir asker ve adli tıp uzmanını bilirkişi olarak atadı. Ayrıca, olay sırasında bölgede bulunan 19 korucunun da talimatla ifadesinin alınmasına karar verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesi Gümüşgörü Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yaparken 24 Nisan 2011 günü er Kıvanç Ağaoğlu'nun silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Ermeni asıllı jandarma er Sevag Sahin Balıkçı davasının, 5'inci duruşması bugün Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan ve bilinçli taksirle adam öldürmek suçundan 3-9 yıl arasında hapis cezası istenen sanık Kıvanç Ağaoğlu, avukatı İbrahim Gök, Sevag Balıkçı'nın babası Garabet, annesi Ani Balıkçı ile avukatları İsmail Cem Halavurt katıldı.

Duruşmada söz alan Balıkçı ailesinin avukatı İsmail Cem Halavurt, bir önceki duruşmada dinlenen tanık Halil Ekşi'ye baskı yaptıkları iddia edilen sanık Kıvanç Ağaoğlu'nun yakınları hakkında suç duyurusunda bulunulması istemini yeniledi. Bunun üzerine sanık avukatı İbrahim Gök, aile hakkında suç duyurusu isteminin esasla birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Geçen duruşmada dinlenen tanık Halil Ekşi'ye baskı yaptığı iddia edilen sanık Ağaoğlu'nun yakını Nejat Tanyol da duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanyol ifadesinde, sanığın yargılanması ile ilgili herhangi bir eyleminin olmadığını, akrabası olması nedeniyle duruşmaları takip ettiğini belirterek, "Halil Ekşi'nin tanıklığı konusunda Bülent Kaya ile görüşmedim. Halil Ekşi ile hiç görüşmedim. Elazığ'da oturuyorum, kamuda görevliyim ve Aydın iline hiç gitmedim" dedi.

Mahkeme, daha sonra 7. Kolordu Komutanlığı 16. Mekanize Piyade Tugayı 1. Tank Tabur Komutanlığı'nda görevli Harekat ve Eğitim Subayı olan Tank Yüzbaşı Murat Yazgan ve Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'nde görevli uzman Ersin Annak'ı bilirkişi olarak atadı ve raporlarını hazırlamaları için süre tanıdı.

Askeri hakim: Benim namus borcum adil yargılamayı bitirmektir

Mahkeme Başkanı Hava Hakim Yüzbaşı Kenan Taş, müdahil avukatının il dışında talimatla alınacak ifadeler sırasında hazır bulunmak istemesi talebi ile ilgili olarak kararı okumadan önce, "Benim namus borcum adil yargılamayı bitirmektir. Ancak bu talepler zamanı uzatıyor" dedi.

Mahkeme verdiği kısa aradan sonra, daha önce ifadelerinin alınması için yazı yazılan tanıklarla ilgili talimat yanıtının beklenmesine, isimleri tespit edilen 19 köy korucusunun ifadelerinin alınması için Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıcı daha önce olay yerinde çelişkili iki tutanak hazırlayan Olay Yeri İnceleme timinde görevli iki rütbeli askerin talimatla ifadelerinin alınmasına ve tanık Halil Ekşi'ye ifadesini değiştirmesi için baskı yaptığı iddia edilen Bülent Kaya'nın duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.