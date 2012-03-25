Seul'de Erdoğan-Obama zirvesi

Başbakan Erdoğan, Seul'de ABD Başkanı Obama'yla görüşüyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesi başladı.

Grand Hyatt Seoul Otel'deki görüşmeye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar katılıyor.

Bir buçuk saat olarak planlanan görüşmenin ardından Erdoğan ve Obama'nın basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.