Seul: Kuzey Kore, ortak irtibat bürosunu havaya uçurdu

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Kuzey Kore'nin sınırın kendi tarafındaki Kore ortak irtibat bürosu binasını havaya uçurduğu iddia edildi. Kuzey Kore, hazırlanan Pyongyang karşıtı bültenlerin ardından Kuzey Kore'ye karşı askeri hamle yapma tehditinde bulunuyordu.

Binanın patlatıldığını Bloomberg'e açıklama yapan Güney Kore Birleşme Bakanlığı bildirdi.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Kuzey Kore'nin sınır şehri Kaesong'da bir patlama yaşandı ve şehirden dumanlar yükseldiği gözlemlendi. Kuzey ile Güney Kore arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla kurulan ortak irtibat bürosunun binası Kaesong'da bulunuyordu.

Kuzey Kore, son günlerde komşusuna sık sık tehditlerde bulunmuştu. Bu tehditlerden biri de 2018'de kurulan büroyu "yok etmek"ti.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.