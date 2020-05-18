Seul'daki profesyonel futbol maçını sadece seks oyuncakları izledi; kulüp, "Tedarikçi bizi yanlış anladı" dedi

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Güney Kore'de bir profesyonel futbol takımı, Koronavirüs salgını sebebiyle seyirci alınmayan stattaki koltuklara oturttukları "mankenlerin" seks oyuncağı çıkmasından sonra özür mesajı yayımladı.

K-League'de boy gösteren FC Seoul, mankenlerin tedarikçinin kendilerini "yanlış anlaması" sonucu gönderildiğini ifade etti.

Bu ayın başında Güney Kore, salgın nedeniyle ligleri durdurduktan sonra tekrar başlayan ilk ülke olmuştu. K-League'in ilk hafta karşılaşmaları dünyanın farklı noktalarında futbolu özleyen milyonlar tarafından seyredilmişti.

Pazar günü oynanan FC Seoul-Gwangju FC karşılaşmasında başkent temsilcisinin yönetimi, boş tribünleri doldurmayı deneyerek, tribünlerin çeşitli noktalarına "mankenler" yerleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları kısa süre içinde tribüne yerleştirilenlerin "gerçekçi seks mankenleri" olduğunu fark etti.

FC Seoul olayın fark edilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla taraftarlarından özür diledi. Açıklamada, "Bu zor zamanlarda biraz neşeli bir şey yapmak istemiştik. Böyle bir şeyin tekrar etmemesi için ekstra özen göstereceğiz" ifadeleri yer aldı.