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Spor

SESTAK: "DÜNYA TAKIMI GELSE KAZANMA ŞANSI YOKTU" İSTANBUL (A.A)

16 Mayıs 2011 02:26

-SESTAK: "DÜNYA TAKIMI GELSE KAZANMA ŞANSI YOKTU" İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Ankaragücülü futbolcu Stanislav Sestak, Fenerbahçe ile yaptıkları maçtaki ''İlk penaltının penaltı olmadığını'' ileri sürdü. Stanislav Sestak, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, 3-0'dan sonra skoru çevirmenin zor olduğunu belirterek, ''Ama bana 12 kişiye karşı oynuyormuş gibi bir his verdi. Motivasyonu sağlamak zor oluyor, bir oyuncumuz eksikti. Taraftarımızdan özür diliyorum. Bunu hak etmediler'' dedi. Bir soru üzerine penaltıları değerlendiren Sestak, şunları söyledi: ''1. penaltıyı soyunma odasında gördük. Penaltı değildi. 2. penaltıda kırmızı kart gösterdi. Ama 3. penaltı aynı durumdaydı, ama sarı kart gösterdi. Çok garip kararlar. 3. penaltıdan sonra maçın kalanında hiçbir şansımız yoktu. Kariyerimde böyle bir şey yaşamadım. Kısa sürede 3 penaltı verildi, bir oyuncu eksik kaldık. Dünya takımı gelse bile burada bu kararlarla kazanma şansı yoktu.'' Kağan Söylemezgiller ise farklı beklentilerle İstanbul'a geldiklerini ifade ederek, ''Ama kısa sürede 3 penaltı çok nadirdir. Ben hatırlamıyorum öyle penaltı verildiğini. 3-0 dan sonra motivasyonumuz çok eksildi'' diye konuştu.(CAY-ED-MUR)

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