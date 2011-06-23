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Spor

SESTAK 3 YIL DAHA ANKARAGÜCÜ'NDE ANKARA (A.A)

23 Haziran 2011 14:11

-SESTAK 3 YIL DAHA ANKARAGÜCÜ'NDE ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - Ankaragücü, geçen sezon kiralık oynayan Slovak oyuncu Stanislav Sestak ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Ankaragücü Basın Sözcüsü Avni Kavlak, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl Ankaragücü'nde kiralık oynayan Sestak'ın bonservisinin alındığını ve kendisiyle 3 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti. Geçen yıl Ankaragücü'nde başarılı bir sezon geçiren Slovak oyuncunun transferinde mutlu sona ulaşıldığına değinen Kavlak, şunları kaydetti: ''Geçtiğimiz yıl sergilediği başarılı futbol ve takıma kazandırdığı 10 golle beğeni toplayan futbolcumuz Sestak'ı kadroya katmak için uzun süredir gerçekleştirdiğimiz yoğun temaslar sonucunda, Bochum'dan bonservisini alarak kendisiyle de 3 yıllık anlaşmaya vardık. Bilindiği gibi, Sestak için özellikle Bundesliga ekiplerinden Hannover yoğun talepte bulunmuş, ancak, Sestak her aşamada Ankaragücü'nde oynama isteğini dile getirerek bu teklifleri geri çevirmişti. Futbolcumuza Ankaragücü'ne gösterdiği bu sevgiden dolayı camiamız adına teşekkür ediyoruz.''

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