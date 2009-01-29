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Sessiz sedasız Deniz Feneri

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Deniz Feneri Derneği dosyasının Almanya'dan neden gelmediği sorusuna sessiz kaldı.

29 Ocak 2009 02:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Deniz Feneri Derneği ile ilgili soruları yanıtladı. Ama Almanya'dan dosyanın neden gelmediği sorusuna sessiz kaldı.

Atalay, derneğin16 kez denetlendiğini söyledi, "Dernekle ilgili basında yer alan haberlerde öne sürülen iddiaların araştırılması için, Bakanlık makamının 19 Eylül 2008 tarihli izniyle 21 Eylül 2008 tarihinden itibaren denetçiler görevlendirilmiştir. Denetim halen devam etmektedir" dedi.

'Dosya aylardır gelmiyor'

Bakanın sözlerine müdahale eden CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, söz alarak, şu soruları yöneltti: "Almanya’daki dosya da aylardan beri gelmiyor. Siz de 19 Eylül’de soruşturma açmışsınız. Dört aydır bu dernek inceleniyorsa, hiçbir olumlu veya olumsuz icraatına rastlanmadı mı? Verilen yasal imtiyazların muafiyetlerinin bu aşamada durdurulmasını neden düşünmediniz" diye sordu. Atalay, bu soruya yanıt vermedi.

’Akman için işlem gereksiz’

BaŞbakanlIk Etik Kurulu (BEK), Deniz Feneri e.V. davası nedeniyle hakkında inceleme başlattığı RTÜK Başkanı Zahid Akman için, ’işleme gerek görmedi’. Başkan Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, "Konu yargıya intikal etmiş " dedi.

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