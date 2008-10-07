Sessiz protesto



Metalist hezimetinden sonra hem havalimanında, hem de Ümraniye’de çeşitli protestolar yapan Beşiktaş taraftarı, dün ilginç bir şekilde tepki verdi.





Futbolcular ısınmak için sahaya çıkmasıyla birlikte tribünler sessizliğe büründü. Oyuncuların isimleri anons edilirken de taraftarlar yalnızca Nobre’yi alkışladılar.



Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından soyunma odasına gitti ve daha sonra yedek oyuncularla birlikte el ele tutuşarak sahaya çıkıp, kapalı tribün önüne geldi ve taraftarları selamladı. Adeta bir özür niteliğinde bulunan bu saygı duruşu sırasında taraftarlar, “Alnınıza sürülen lekeyi silin” diye tezahürat yaptı.



Yaklaşık 20 bin taraftarın bulunduğu Beşiktaş tribünlerinde tepki bununla da bitmedi. Özellikle ilk 5 dakikada “çıt” çıkarmayan taraftarlar, hep bir ağızdan Beşiktaş lehine tezahüratta bulundu. İlk yarının bitmesiyle de futbolcular ıslıkladı, “Adam gibi oynayın, sabrımız taşıyor” şeklinde tezahürat yaparak futbolculara gözdağı verildi. Maçtan sonra ise taraftarlar, futbolcuları alkışladı.



