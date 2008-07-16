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Spor

Sessiz çığlık

Rakipleri kombine için sıraya girerken Beşiktaş alıcı bulamıyor. Satılan kartların miktarı ise yönetimi kara kara düşündürüyor...

16 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 -  Kombinede Fenerbahçe 25 bini, Galatasaray ise 10 bini aştı, ama Siyah Beyazlılar adeta nal topluyor. Bugüne kadar sadece 1.600 kombine satılmasının altında bir değil, birden çok neden yatıyor. 

Hayal kırıklığı ile geride kalan sezonun ardından büyük hedefler belirleyen Siyah Beyazlılar’da kombine satışları tam bir fiyasko görüntüsünde... Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe, 25 bin gibi büyük bir rakama kolayca ulaştı bile... Bunun, yeni yapılacak yıldız transferleriyle daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı Lacivertli takım, neredeyse rakiplerinin toplam stat kapasiteleri kadar taraftarını ve geliri daha şimdiden garantilemenin rahatlığında... Galatasaray’da ise sayı 10 bini aştı.

Ancak Kartal’da rakam sadece 1.600. Cim Bom’un 6, Kanarya’nın ise sadece 16’da biri oranında. Böylesine arada uçurum olan bir görüntünün oluşmasının kuşkusuz nedenleri var. Öncelikli olarak yeniden yapılması planlanan İnönü Stadı’nın durumundaki belirsizlik. Taraftarlar kombine aldığında kendilerini bir anda Olimpiyat, Kasımpaşa ya da Zeytinburnu’nda bulabilir. Buna bir de Çarşı’nın kendini feshetmesi ile yapılan transferlerdeki soru işaretleri eklenince, tablo da kaçınılmaz oluyor.

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