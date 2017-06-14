Sessions Rusya iddialarını reddetti

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasında Rusya ile bağlantıda olduğu iddialarıyla ilgili Senato İstihbarat Komitesi'nde ifade verdi.

Komite'nin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı, Trump'ın kampanya ekibiyle Kremlin arasında başkanlık seçimi sırasında gizli bir anlaşma olup olmadığı konusunda herhangi bilgisi olmadığını söyledi. Sessions kendisinin bu tarz anlaşmalara karışmış olduğu iddiasının "korkunç ve tiksindirici bir yalan olduğunu" belirtti.

"Rus ya da başka bir yabancı yetkiliyle ABD'deki herhangi türden bir kampanya ya da seçimle ilgili olarak asla buluşmadım ve iletişim kurmadım" diyen Sessions, "Trump kampanyası ile bağlantılı herhangi bir kişinin, böyle bir iletişim içinde olduğuna dair herhangi bir bilgim yok" ifadelerinde bulundu.

Adalet Bakanı ayrıca "35 yıldır onurla hizmet ettiğim bu ülkeye zarar verecek şekilde Rusya hükümetiyle yapılmış herhangi bir gizli anlaşmaya katıldığım ya da demokratik sürecimizin bütünlüğünü zayıflattığım iması korkunç ve tiksindirici bir yalandır" dedi.

Sessions Rusya soruşturmasının başına getirilen FBI eski Başkanı Robert Mueller'e güvendiğini de ifade etti.

Adalet Bakanı, Senato İstihbarat Komitesi'nin Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak dinlediği en üst düzey isim oldu. Trump'ın görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski Başkanı James Comey geçen hafta Perşembe günü komiteye ifade vermişti.

Jeff Sessions, FBI eski Başkanı Comey'nin görevden alınmasını Trump'a kendisinin önerdiğini söyledi. Sessions "FBI'da yeni bir başlangıç yapılmasının en uygun şey olacağı aldığım en iyi karardı" diye konuştu.

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AP/DPA/EC/ÇÖ