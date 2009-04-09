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‘Sesler bize ait ama işkence yok’

Dönemin Organize Şube Müdür Yardımcısı, Güney'in ifadesinin işkenceyle alınmasıyla ilgili 'Sesler bize ait ama işkence yok' dedi.

09 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturmasının kilit isimlerinden Tuncay Güney’in, 2001 yılında emniyette işkenceyle alındığı iddia edilen sorgusuna katılan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu, kayıttaki seslerden ikisinin kendisine ve dönemin Organize Müdürü Adil Serdar Saçan’a ait olduğunu doğruladı

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Ancak İhtiyaroğlu, CD’deki seslerde bazı kırılmalar, üst üste bindirmeler ve montajlar olabileceğini belirtti. İhtiyaroğlu, işkence iddiasını ise yalanladı.

Saçan: Hatırlamıyorum

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Ahmet İhtiyaroğlu, CD’deki seslerin kendisine ve Adil Serdar Saçan’a ait olduğunu belirterek, “Ancak CD’deki seslerde bazı kırılmalar var, sesler üst üste bindirilmiş olabilir. Montaj olabileceğini de düşünüyorum” dedi.
İhtiyaroğlu, Tuncay Güney’in 2 gün Organize Şube tarafından sorgulandığını, bu sorguya İstihbarat Şube’den de yetkililerin katıldığını ancak işkenceli sorgunun olmadığını öne sürdü.
Ergenekon davasının tutuklu sanığı Adil Serdar Saçan’ın avukatı Serkan Saçan da, görüştüğü müvekkilinin böyle bir olayı ve sorguyu hatırlamadığını söyledi.


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