‘Sesler bize ait ama işkence yok’



Saçan: Hatırlamıyorum

Ancak İhtiyaroğlu, CD’deki seslerde bazı kırılmalar, üst üste bindirmeler ve montajlar olabileceğini belirtti. İhtiyaroğlu, işkence iddiasını ise yalanladı.Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Ahmet İhtiyaroğlu, CD’deki seslerin kendisine ve Adil Serdar Saçan’a ait olduğunu belirterek, “Ancak CD’deki seslerde bazı kırılmalar var, sesler üst üste bindirilmiş olabilir. Montaj olabileceğini de düşünüyorum” dedi.İhtiyaroğlu, Tuncay Güney’in 2 gün Organize Şube tarafından sorgulandığını, bu sorguya İstihbarat Şube’den de yetkililerin katıldığını ancak işkenceli sorgunun olmadığını öne sürdü.Ergenekon davasının tutuklu sanığı Adil Serdar Saçan’ın avukatı Serkan Saçan da, görüştüğü müvekkilinin böyle bir olayı ve sorguyu hatırlamadığını söyledi.