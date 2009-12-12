Sesinizi çıkartmayacaksınız dendi

Partisi kapatılan, Ahmet Türk ile birlikte milletvekilliği düşürülen ve 5 yıl yasaklı hale gelen DTP'li Aysel Tuğluk, "Mevcut kararın etkileri olacaktır. Türkiye demokrasisi açısından bir yaradır" dedi.



Her zaman ifade etmeye çalıştık; DTP önemli misyon üstlenen bir partidir. Demokratik ve meşru zeminde kendisini ifade etmeye çalışan bir partidir. Karar 'siz siyaset yapamayacaksınız' anlamına geliyor. 'Özgür olamayacaksınız, sesinizi çıkartamayacaksınız' anlamına geliyor. Bu son derece tehlikeli.



Şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim. Siyasetin dışında kalmış olabiliriz ama Türkiye ve ülkenin barışı insanların ölmemesi için mücadelemizi başka platformlarda sürdüreceğiz. İki halkın tarihsel kader birliği var. Birlikte yaşadığı acılar ve sevinçler var.



Ayrıca, maalesef Türkiye halen 12 Eylül anayasası ile yönetiyor ve bu ayıptan kurtulması gerekiyor.



Sağduyulu olmalıyız



Milyonlarca kişi bu partiye oy verdi. Bu karar, halkın iradesine saygısızlık anlamına geliyor. Bütün bunlara rağmen halkımıza, oy verenlere, Türkiye'ye sesleniyorum: Sağduyulu olmalıyız. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Barışa ve demokrasiye karşı sorumluluklarımızı nasıl daha iyi yerine getirebiliriz buna odaklanmalıyız. Ya birlikte kazanacağız ya da birlikte kaybedeceğiz.



Karar tamamen siyasi



Karar hukuki değil tamamen siyasidir. Leyla Zana ne parti yönetimindedir ne de kurucuları arasındadır. Onun da siyasi yasaklı hale gelmesi düşündürücüdür.



Komplekslere kapılmadan, nerelerde yanlışlar yapıldı, daha iyi nasıl iyi yapılabilirdi düşünülmesi gerekiyor. DTP için de bu durum geçerli. Biz her zaman da bunu düşünüyorduk. Bu konuda DTP'ye haksızlık edilmemeli. Yanlışlar yapılmış olabilir.



Mücadele devam edecek



Başka platformlar da var ülkede. Kürtler mücadelelerine devam edecektir. Demokratik, meşru zeminde ısrar edeceğiz. Çünkü başka yer yok ve burada kalacağız. Türkiye'de çeşitli demokratik örgütlenmeler ve kurumlar var. Halkımıza olan borcumuzu ödemeye çalışacağız.



Parlamento çalışamalarına katılmama kararıyla ilgili olarak; karar, grubun düşürülmesi ve 'size yer yok' anlamı taşıyor. Biz daha önce de böyle değerlendirmiştik. Diğer zeminlerde mücadeleye devam etmeyeceğiz anlamına gelmez demiştik.



Ufuk Uras'ın teklifi



Ufuk Uras'ın katılımıyla yeniden grup oluşturulması konusunda ise şunları söyleyebilirim; Sayın Uras'ın yaklaşımı çok dostça ve dayanışmayı ifade ediyor. Hukuksuzluğa karşı yanımızda olduğunu ifade etti. Bu davranışa saygılarımı sunuyorum.



Önemli bir destek ama bu konuyu kendi içimizde tartışmış değiliz. Nasıl bir yol izlenecek bakacağız. En doğrusu neyse ona karar vereceğiz.



Sağduyu çağrısında bulunacağız ama Kürtler açısından süreç aynı motivasyonda devam edilebilecek mi bilemiyorum...