Şeşen ailesinin en zor kararı

Müzisyen Burhan Şeşen’in oğlu Serhan’ın beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, “Aile isterse hastanın yaşamına son verebilir” dedi. Baba Şeşen, oğlunun ilk gittiği Özel Sema Hastanesi’ni ihmalle suçluyor. Sağlık Bakanlığı ise soruşturma açılacağını bildirdi



Baş ağrısı ve gribal enfeksiyon şikayetiyle geçen perşembe günü gittiği Maltepe Sema Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan ünlü müzisyen Burhan Şeşen’in oğlu Serhan Şeşen’in dün beyin ölümü gerçekleşti.



Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek lisans öğrencisi olan, Nil Karaibrahimgil’in orkestrasında müzik yapan 26 yaşındaki Serhan Şeşen’in rahatsızlığı geçen günlerde başladı. Şeşen, evine yakın olduğu için annesi Buket Büyükönder’le Dragos’taki Sema Hastanesi’ne gitti.



Önce sinüzüt teşhisi konuldu



Üst solunum yolları enfeksiyonu ve sinüzüt teşhisi sonrası evine gönderilen Şeşen, şikayetlerinin geçmemesi üzerine tekrar hastaneye başvurdu, beyninde ödem oluştuğu tespit edilince de ameliyata alındı. Ameliyat sonrası Şeşen’in yaşama şansı yüzde 5’e inince baba Burhan Şeşen, Alman Hastanesi’nden Prof. Dr Talat Kırış’a danışarak bilgi aldı ve oğluna uygulanan tedavinin yanlış olduğunu söyleyerek isyan etti.



Oğlunun beyin tomografisi çekilmeden belinden omurilik sıvısı alındığını ve bu nedenle de beynindeki apsenin tetiklendiğini ileri süren Şeşen, yaşanan durumdan hastaneyi sorumlu tuttu.



Yaşama şansı yüzde 1’e indi



Konu medyaya yansıyınca pazar sabahı bir basın toplantısı düzenlenyen Özel Sema Hastanesi Başhekimi İlyas Akdemir’in “Bu, bu kadar önemli bir olay mı?” şeklindeki sözü üzerine sinirlenen baba Şeşen, oğlunu Alman Hastanesi’ne naklettirme kararı aldı. Son olarak yaşama şansının yüzde 1’e indiği açıklanan Serhan Şeşen, yürüyerek geldiği Özel Sema Hastanesi’nden makinelere bağlı olarak Alman Hastanesi’ne götürüldü.



‘ Yasal hakları var’



Tedavisine Prof. Dr Talat Kırış tarafından devam edilen Serhan Şeşen’in sağlık durumu hakkında bilgi vermek için dün Alman Hastanesi Anastezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Tülin Erdem ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikroloji Uzmanı Dr. Cengiz Uzun basın toplantısı yaparak acı haberi verdi. Serhan Şeşen’in beyin ölümünün gerçekleştiğini ve yaşam destek ünitesinde olduğunu belirten Dr. Tülin Erdem şunları söyledi:



‘Durumu çok vahimdi’



“Serhan, bize geldiğinde durumu çok vahimdi. Tüm yaşam destekleri devam ediyor ama sonuç olumlu görünmüyor. Diğer hastaneyle ilgili süreç için bir yorum yapamayız. Ama başlangıçta Serhan bize gelseydi, bu duruma gelmezdi. Beyin apsesi ve beyin apsesine bağlı gelişmiş bir fıtıklaşma söz konusu. Şu anda 72 saat süre var. Fıtıklaşmanın daha ileriye gitmesiyle yaşam son bulur. Bizim hastamızda bu bulgular mevcut. Bu süre çok fazla sürmez ama aile isterse hastanın yaşamına son verebilir. Böyle bir yasal hakları var.”



‘Tomografi göremedik’



Dr. Cengiz Uzun ise daha önce Özel Sema Hastanesi’nde yaşanan tomografi tartışmasıyla ilgili olarak, “Bizim notlarımızda hastaya tomografi yapıldığına dair bir şey göremedik” dedi. Bir gazetecinin organ bağışı konusundaki sorusu üzerine de Uzun, “Enfeksiyondan yaşamını yitiren bir hastanın organları alınmaz” şeklinde yanıt verdi.



Sema Hastanesi’nden açıklama var



Özel Sema Hastanesi de Burhan Şeşen’in iddiaları üzerine dün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Hastanemiz, gerekli tüm tıbbi bakım ve tedaviyi yerine getirmişdir. Buna rağmen, medyada yer alan haksız ve yanıltıcı beyanlara karşı durumun araştırılması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne tarafımızdan yazılı başvuru yapılmıştır” denildi.



Sağlık Bakanlığı soruşturma açacak



Acı haber sonrası ünlüler hastaneye akın etti. Aralarında Nil Karaibrahimgil, Zuhal Olcay, Leman Sam, Fatih Erkoç, Suat Suna, Vedat Sakman, Moğollar grubu üyeleri ve Nükhet Duru‘nun da bulunduğu ünlüler hastaneye koştu. Serhan Şeşen’in annesi Buket Büyükönder, sakinleştirici verildikten sonra hastanede özel bir odada müşahade altına alındı. Burhan Şeşen akşam saatlerinde yoğun bakım ünitesinde oğlunu ziyaret etti ve bu sırada fenalaştı.



Sema Hastanesi’ne maddi ve manevi tazminat davası açacağını ama bunun oğlunu geri getirmeyeceğini söyleyen baba Şeşen’i akşam üzeri Sağlık Bakanlığı yetkilileri telefonla aradı ve konuyla ilgili soruşturma açacaklarını bildirdi. Burhan Şeşen ve eski eşi Buket Büyükönder’in oğullarının durumuyla ilgili kararı bugün verecekleri ifade edildi.



