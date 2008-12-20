SESAR: 'Gökçek istedi araştırdık'

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı, "Gökçek 'Erdoğan nasıl yıpratılır' araştırması yaptırdı ve bunun karşılığında 354 bin YTL ödedi" şeklindeki iddiayı, Siyasi Ekonomik Sosyal Araştırmalar ve Strateji Geliştirme Merkezi (SESAR) Başkanı ve Ergenekon sanığı İsmail Yıldız kabul etti.



Ergenekon davasının 29. duruşmasında tutuklu sanıklardan SESAR’ın yönetim kurulu başkanı İsmail Yıldız, Mahkeme Başkanı Köksal Şengün’den söz alarak açıklama yaptı. Duruşmadaki diyaloglar şöyle:



Sanık Yıldız: Bu faturayla ilgili açıklama yapmak istiyorum.



Başkan Şengün: Bu konuyu ben de merak ediyorum.



Sanık Yıldız: 2001 yılında Fazilet Partisi içindeki Yenilikçi Grup’tan ayrılıp başka bir siyasi parti kurması durumunda nasıl bir sonuç alabileceklerini araştırdık. Yaptığımız araştırmada yüzde 34’le iktidara geleceklerini, ancak kadro yetersizliğinden dolayı başarısız olacaklarını saptadık. Bu süreçte siyasi partiler rakipleri için belli araştırmalar yaptırır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de o dönemde yeni bir parti kurmayı planlıyordu. Hatta Demokrat Parti’nin (DP) Genel Başkanı da olmayı düşündü. İşte bu süreçte biz onun şahsına üç tane araştırma yaptık. Bunlar “Recep Tayyip Erdoğan Tutarsızlık Araştırması”, “AKP’nin İktidara Gelmesi Nasıl Engellenir” araştırması. Üçüncüsü ise “AKP İktidara Geldiğinde Nasıl Yıpratılır.” Bu araştırmaları yanlızca Melih Gökçek bilmiyordu. AKP içindeki herkes bu çalışmadan haberdardı. Sözleşmeyi Erdoğan’ın avukatı Hayati Bey biliyordu. AKP hükümetini yıkma gibi bir salaklığı kendime yakıştıramam. Bir hükümeti ancak kendisi yıkar.



Başkan Şengün: Fatura tarihi 13 Haziran 2003. Siz araştırmayı AKP kurulurken yaptığınızı söylüyorsunuz ama fatura tarihi tutmuyor.



Sanık Yıldız: Evet kurulurken araştırmayı yaptık ama daha sonra Gökçek ödemeyi yapmayınca bu tarihte faturayı kestik. Fatura doğrudur.



Başkan Şengün: Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek böyle bir şeyi neden istesin?



Sanık Yıldız: O dönem Gökçek kendisi parti kurmayı planlıyordu olmayınca DP’nin başına geçmeyi planladı. O süreçte bu araştırma yapıldı. Zaten Ankara’da siyasi rakiplerle ilgili bu tip araştırmalar yapılır.



Başkan Şengün: Faturada 354 milyar (354 bin YTL) yazıyor.



Sanık Yıldız: Evet doğrudur 354 bin YTL’ye denk geliyor. Gökçek’in şahsına kesilmiştir.



Gökçek'e kesilen faturanın sahte olmadığını ileri süren Yıldız, ayrıca yazılı bir açıklama yaptı. Yıldız, açıklamada şöyle dedi: "Söz konusu fatura Melih Gökçek'in bilgisi dahilinde Maliye Bakanlığı'na ibraz edilmiştir. AKP üst yönetimi de bu çalışmalardan haberdardır. Bu konu AKP'nin en üst yönetimi ile müzakere edilmiştir."