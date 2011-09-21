-SESAR Başkanı Adli Tıp'ta muayene edildi İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Siyasi Ekonomik Sosyal Araştırmalar ve Strateji Geliştirme Merkezi (SESAR) Başkanı İsmail Yıldız, Adli Tıp Kurumunda muayene edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine ruh sağlığıyla ilgili rapor verilmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Yıldız için bugüne randevu verildi. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Adli Tıp Kurumuna getirilen Yıldız'ın, burada ne kadar gözetim altında kalacağı daha sonra belli olacak. Yıldız'ın avukatı Dursun Yassıkaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesince ''sanrı'' hastalığı teşhisi konulan müvekkilinin paronaid şizofreni olduğunu belirterek, müvekkilinin tahliyesi için mahkemeye dilekçe verdiklerini söyledi. Avukat Yassıkaya, dosyadaki raporların, Adli Tıp Kurumuna önceden gönderildiğini, Kurumun vereceği raporun ardından da müvekkilinin tahliye edilmesini beklediklerini kaydetti. Hızlı kilo kaybettiği gözlenen Yıldız, duruşmada kağıt peçeteyi kıvırıp telefon gibi kullanarak, sanki özel görüşmeler yapıyormuşçasına notlar alırken, kendisinin ''dünyanın en büyük, en gizli ve en önemli istihbarat örgütü TULE'nin başkanı'' olduğunu iddia etmişti.