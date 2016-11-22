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SES yöneticileri 'alkışlamak yasak' denilerek gözaltına alındı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın Ankara'da düzenlediği eyleme polis müdahale etti

22 Kasım 2016 01:08

Kamu çalışanlarına yönelik KHK’larla yaşanan açığa alma ve ihraçlara karşı her gün Ankara Sakarya Caddesi’nde düzenlenen eyleme polis müdahale etti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yöneticilerini gözaltına aldı.

 

'Alkışlamak yasak'

 

Sendika.Org'un haberine göre, polis engeline karşı alkışlarla yürüyen sağlık çalışanları “Alkışlamak yasak” denilerek uyarıldı. Ardından SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara’yı gözaltına alındı. Bunun üzerine açıklama yapan SES Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım, gözaltıyı kınadı. Polis, Yıldırım’ı ve SES MYK üyesi Fikret Çalağan’ı da gözaltına aldı.

 

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