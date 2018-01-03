T24 LogoT24 Logo
Gündem

"SES üyelerine 'mobbing' uygulanıyor" iddiası

"Suç duyurusunda bulunacağız"

03 Ocak 2018 14:03

SES Diyarbakır Şube yöneticileri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü’nün sendika üyesi çalışanlara mobbing uyguladığını iddia etti.

Yöneticiler, düzenledikleri basın toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü’nün sendika üyesi çalışanlara mobbing uyguladığını ve hizmet alanlara yönelik cinsiyetçi ve ırkçı söylemlerde bulunduğunu söylediler

Evrensel'de yer alan habere göre, toplantıda konuşan SES Kurum Temsilcisi Mehmet Erdem, SES üyelerine mobbing uyguladığını belirterek,, “Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü göreve geldiği günden itibaren şahsı ve yakın ilişkide olduğu müdürler eliyle üyelerimiz odalara çekilerek, ‘Sizin bu terörist sendikada ne işiniz var’ gibi söylemlerle sendikamızdan istifaya zorlamakta ve sendikamız itibarsızlaştırılmaktadır. İl Müdürü’nün adeta kişisel girişimleriyle sendikamız ve sendikamız üyesi emekçiler kriminalize edilerek, sistematik linç uygulanmaya çalışılmaktadır” diye konuştu.

Erdem, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

ETİKETLER

mobbingsesdiyarbakırmüdürhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24