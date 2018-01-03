"SES üyelerine 'mobbing' uygulanıyor" iddiası

SES Diyarbakır Şube yöneticileri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü’nün sendika üyesi çalışanlara mobbing uyguladığını iddia etti.

Yöneticiler, düzenledikleri basın toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü’nün sendika üyesi çalışanlara mobbing uyguladığını ve hizmet alanlara yönelik cinsiyetçi ve ırkçı söylemlerde bulunduğunu söylediler

Evrensel'de yer alan habere göre, toplantıda konuşan SES Kurum Temsilcisi Mehmet Erdem, SES üyelerine mobbing uyguladığını belirterek,, “Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü göreve geldiği günden itibaren şahsı ve yakın ilişkide olduğu müdürler eliyle üyelerimiz odalara çekilerek, ‘Sizin bu terörist sendikada ne işiniz var’ gibi söylemlerle sendikamızdan istifaya zorlamakta ve sendikamız itibarsızlaştırılmaktadır. İl Müdürü’nün adeta kişisel girişimleriyle sendikamız ve sendikamız üyesi emekçiler kriminalize edilerek, sistematik linç uygulanmaya çalışılmaktadır” diye konuştu.

Erdem, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.