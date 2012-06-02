Yasadışı ses kayıtlarını yayana da yayınlayana da hapis cezası

Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 3’üncü yargı paketindeki basın özgürlüğüyle ilgili maddesinde yapılan değişikliğe göre, “aleni olmayan, yasadışı kaydedilen tape ve görüntüleri”, yayınlayana da yayana da 2- 5 yıl arasında hapis cezası verilecek.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, adalet Komisyonu’nda 4 günlük yoğun bir çalışmanın ardından önceki akşam kabul edilen 3’üncü yargı paketinin basın özgürlüğü ile ilgili maddelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, aleni olmayan, yasadışı kaydedilen tape ve görüntüleri, ilk kez yayınlayanın yanı sıra bu veriyi yayana da 2- 5 yıl arasında hapis cezası verilecek.

TBMM’ye sevk edilen tasarıda sadece bu ses kayıtlarını kaydeden ve ifşa eden kişiler cezalandırılıyor, bu veriyi yayanlara, kaynak göstererek kullanan basın kuruluşlarına ceza öngörülmüyordu. Ak Parti’nin verdiği ve komisyonun oybirliği ile kabul ettiği önerge ile TCK 133’üncü maddedeki, “Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 4 bin güne kadar adli para ile cezalandırılır” düzenlemesine, “İfşa edilmiş verilerin basın yayın yoluyla yayınlanması halinde aynı ceza uygulanır” hükmü eklendi.

TCK 134’üncü maddedeki, “Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” düzenlemesine de aynı hüküm eklendi. Tasarı bu haliyle yasalaşırsa, internet sitelerine düşen ses ve görüntü kayıtlarının kaynak gösterilerek haber yapılması, yayılması da aynı şekilde cezalandırılacak. Yayınlanmış veriyi yayan gazeteciye de dava açılabilecek.

Diğer taraf rıza göstermezse

Tasarıyla, haberleşmenin gizliliğini ihlal edenlere verilen cezalar artırılıyor. Kişiler arasında haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kişiye uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı da 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Bu gizlilik ihlali, haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse verilecek ceza, 1- 3 yıl yerine, 1 kat artırılarak uygulanacak. Haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimseye, 1- 3 yerine 2- 5 yıl hapis cezası verilecek. Haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, 6 ay- 2 yıl hapis cezası yerine 1- 3 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Kayıtları yayınlayan basın organlarına da aynı ceza verilecek.

Uluslararası parlamento üyeleri rüşvetten yargılanabilecek

Pakette verilen önergelerin kabul edilmesiyle rüşvet suçunda da önemli değişiklikler yapıldı. Yabancı kamu görevlisinin yanı sıra uluslararası mahkemelerde görev yapan hâkimler, uluslararası parlamento üyeleri, tahkim için görevlendirilen hakemler de rüşvet alırlarsa rüşvet suçundan yargılanacak. Yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi dolayısıyla, suçun Türkiye’de, yurtdışında vatandaş tarafından ve yabancı tarafından işlenmesi halinde Türkiye’de soruşturma açılabilecek. Vize almak için yabancı konsolosluk görevlilerine menfaat sağlanması da rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek.

Kendi belediye başkanlarınız cezaevine girer

CHP’liler değişiklik önergesine, “Belediye başkanları imar planı ve diğer işlerde ‘Spor kulübüne 5 bin TL yatır gel öyle gel’ diyor. Valiler, belediye başkanlarının hepsi rüşvetten hapse girer. Kendi belediye başkanlarınız da bu maddeye girer” diyerek karşı çıktılar.



