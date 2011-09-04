-Ses kaydıyla ilgili suç duyurusu ADIYAMAN (A.A) - 04.09.2011 - AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'e ait olduğu iddia edilen ve video paylaşım sitesinde yayınlanan ses kaydı için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Mehmet Metiner'in avukatı İsmail Altan tarafından Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusunda, ''sosyalist1968'' adını kullanarak videoyu yüklediği tahmin edilen kişinin cezalandırılması istendi. Suç duyurusunda, Metiner'in, Ramazan Bayramı'nda, Adıyaman'da bu tür bir konuşma yapmadığı, montajlanarak hazırlandığı, düzmece olduğu belirlenen ses kaydını yapan kişi veya kişilerin amaçlarının milletvekilini ve partisini küçük düşürmek, zor durumda bırakmak ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak olduğu ifade edildi. Mehmet Metiner'in, çeşitli zamanlarda yapılan konuşmalarının, elektronik ortamda değiştirilerek ve montajlanarak hayali bir konuşma yaratıldığının görüldüğü savunulan suç duyurusunda, şu görüşlere yer verildi: ''Ses kaydı tamamen sahte olup, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilim bu durumdan derin bir üzüntü duymaktadır. Bu kayıt, elektronik ortamda hazırlanmış olup, bir ortam dinlemesi olmayıp, tamamen senaryodan ibarettir. Zira ses kaydının bir kalabalık ortamda kayıt edildiğine dair hiçbir emare taşımamaktadır. Kayıt, eskiye ait politik ögelerden ve politikacılardan (bugün olmayan) bahsedilmesi, Sayın Başbakanın bu eski siyasetçilerle işbirliği halinde olduğundan bahsedilmesi kaydın düzmece ve sahte bir kayıt olduğunu rahatlıkla açıklamaktadır.'' Kaydı yükleyen kişinin, bir terör örgütü mensubu olduğunun, sanal ortamda yapılacak araştırmada rahatlıkla görüleceğinin belirtildiği suç duyurusunda şunlar kaydedildi: ''Zira, bu şahsın, sanal bir ad kullanarak, yaptığı ve diğer sanal ortam yüklemelerinde görülecektir ki, şahsın bir PKK sempatizanı ve mensubu olduğu veya bu jenerasyona ait bir kişilik yapısında olduğu görülmektedir. Terör örgütü PKK tarafından daha önceden suikast düzenlenecek kişiler arasında adı geçen müvekkilim, halen güvenlik güçleri tarafından koruma altında bulunmaktadır. Bu ses kaydının örgüt tarafından hazırlanan bir komplo olduğu açıktır. Çünkü sahte ses kaydını yükleyen kişinin bu örgüte sempati duyan bir kişi olduğu anlaşılmaktadır.''